أشهر 5 مشروبات للتخلص من دهون البطن

بيروت - نادين محمد - هناك الكثير من المشروبات التي قد تساعد في دعم نظامكِ أو حميتكِ الغذائية، تلك التي تدعم فقدان الدهون في منطقة معينة، مثل منطقة البطن التي تعاني النساء من تراكم الدهون فيها.

ولهذا هناك العديد من المشروبات الشهيرة التي نقدّمها لكِ في "الجميلة" تساعدكِ على التخلص من دهون البطن.

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي لها فوائد صحية واسعة النطاق من الوقاية من الأمراض، كذلك تساعد على تقليل الالتهاب، وتدعم تقليل دهون البطن، حيث أنها أنها تعمل في الجسم لمنع وتقليل الضرر الخلوي من السموم والجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب زيادة الوزن وصعوبة في فقدان الوزن.

الشاي الأسود مفيد أيضاً في الحد من مشاكل دهون البطن، لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد والكافيين التي تعزز عملية التمثيل الغذائي والهضم، ولكن من المهم ألا تزيد من تناوله خلال اليوم، مع التحكم في كميات السكر المضافة فيه.

خل التفاح الخام رائع لتقليل الدهون بسبب احتوائه على حمض الأسيتيك الذي يقلل من مستويات الأنسولين، ويحسن التمثيل الغذائي ويثبط الشهية، وليس شرط أن تضيفيه للماء وتتناوليه مباشرة، فمازال يمكنكِ إضافته للسلطة لدمجه في النظام الغذائي والاستفادة من فوائده.

4- عصير خضار خام

عصائر الخضروات بشكل عام تساعد على التحكم في الشهية، كما أنها غنيّة بالألياف، وبالتالي تحمي من الانتفاخ، وتمنحكِ شعور بمعدة مرتاحة، وبطن غير منتفخة، لهذا احرصي على شرب عصيركِ من الخضروات المفضلة لديكِ يومياً.

5- عصير الأناناس

إذا كنتِ لا ترغبين في تناول عصير الخضروات، فيمكنكِ تناول عصير منتظم مثل عصير الأناناس للحصول على مذاق منعش رائع، وفي نفس الوقت هو خيار جيد لإدراجه ضمن حميتكِ الغذائية، حيث يحتوي على إنزيم البروميلين والذي له تأثير سحري على الجهاز الهضمي.

المصدر: eatthis

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