بيروت - نادين محمد - أعراض فيروس الورم الحليمي عديدة، ويمكن لبعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري أن تسبب الثآليل التناسلية. ويرتبط البعض الآخر بسرطان عنق الرحم والأعضاء الأخرى. وبعض أنواع فيروس الورم الحليمي البشري تسبب الثآليل الشائعة التي يمكن أن تجديها في مناطق أخرى من الجسم مثل اليدين أو القدمين.

أعراض فيروس الورم الحليمي

إذا كنت تعانين من الثآليل التناسلية، فهذه علامة على فيروس الورم الحليمي البشري. لا تبدو كل هذه الزيادات متشابهة. يمكن أن تكون مرتفعة أو مسطحة أو وردية حتى أنها قد تكون على شكل قرنبيط. يمكن أن يكون لديك ثؤلول واحد أو عدة ثآليل. يمكن أن تكون صغيرة أو كبيرة. قد تنمو على فتحة الشرج أو عنق الرحم أو الفخذ أو الفخذ.

في معظم الحالات، ينجح جهازك المناعي في هزيمة عدوى فيروس الورم الحليمي البشري قبل أن يبدأ في تكوين ثآليل. وإذا ظهرت الثآليل، فإنها تكون مختلفة في الشكل تبعًا لنوع فيروس الورم الحليمي البشري الذي تسبب بها:

-الثآليل التناسلية. تَظهَر هذه الثآليل كآفات مسطَّحة، أو نتوءات صغيرة تُشبه القرنبيط أو بروزات ضئيلة تُشبه الساق. في السيدات، تَظهَر الثآليل التناسلية عادةً على الفرج، ولكن قد تَظهَر أيضًا بالقرب من الشرج، على عنق الرحم.

تَظهَر الثآليل الشائعة كنتوءات خشنة مرتفعة، وتظهر عادةً على الأيدي أو الأصابع. في معظم الحالات، تكون الثآليل الشائعة فقط قبيحة المنظر، ولكنها قد تكون أيضًا مؤلمة أو عرضةً للإصابة أو النزيف.

أنواع عدوى فيروس وأعراض فيروس الورم الحليمي

ترتبط بعض أنواع عدوى فيروس الورم الحليمي البشري التناسلي بالسرطان، بما في ذلك سرطان عنق الرحم وسرطان البلعوم (الجزء الأوسط من الحلق وخلف الفم).

إذا أصبت بأحد أنواع الفيروسات هذه، فمن المحتمل أن يكون لديك تغيرات محتملة التسرطن في خلايا الأنسجة دون أي أعراض.

هل يمكنني إجراء الاختبار؟

بالنسبة للنساء، لا يساعد اختبار عنق الرحم على فحص وتشخيص فيروس الورم الحليمي البشري، فقد يبحث الطبيب عن التغييرات في خلايا عنق الرحم إذا كانت لديك تغييرات معينة في تلك الخلايا، فقد يطلب طبيبك من المختبر التحقق من وجود فيروس الورم الحليمي.

إذا كان عمرك يزيد على 30 عامًا وكان عنق الرحم طبيعيًا، فقد يستمر طبيبك في اختبار فيروس الورم الحليمي البشري.

إذا كان لديك فيروس الورم الحليمي البشري وخلايا عنق الرحم غير الطبيعية، فقد يطلب طبيبك المزيد من الاختبارات على الفور.

إذا كنت مصابة بفيروس الورم الحليمي البشري ولكن نتائج مسحة عنق الرحم طبيعية، فقد تحتاجين أيضًا إلى الفحص مرة أخرى في غضون عام.

المصدر : موقع mayoclinic

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب عند حدوث أي أعراض

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