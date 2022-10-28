حمية الـ 1300 سعرة حرارية.. أسرع حمية للتخلص من وزنك الزائد

بيروت - نادين محمد - قد يؤثر تقليل السعرات الحرارية فجأة على عملية حرق الدهون، فالنظام الغذائي الذي يحتوي على 1300 سعرة حرارية هو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية إلا أنه غني بالعناصر الغذائية، ويحتوي على 1300 سعرة حرارية. إليك خطة النظام الغذائي 1300 سعرة حرارية وكل ما تحتاجين إلى معرفته.

يساعد النظام الغذائي الذي يحتوي على 1300 سعرة حرارية على تخسيس الوزن، فأنت بحاجة إلى الحد من تناول الكربوهيدرات. يجب ألا يزيد تناول الكربوهيدرات على 50٪ من إجمالي السعرات الحرارية إذا كنت تتبع نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية.

خطة النظام الغذائي 1300 سعرة حرارية

الصباح الباكر (6:30 - 7:30 صباحاً) كوب ماء مع ملعقة صغيرة خل التفاح.

الإفطار (8:15 - 8:45 صباحاً) كوب كينوا نباتية + كوب حليب قليل الدسم + 3 لوز.

منتصف الصباح (10:30 صباحاً) حبة تفاح كاملة متوسطة.

الغداء (12:30 - 1:30 مساءً) فاصولياء، ريحان، كوسة، طماطم كرزية، وسلطة خس مع صوص خفيف + سلمون مشوي.

وجبة خفيفة مسائية (4: 00-4: 30 مساءً) كوب شاي أخضر.

العشاء (7:00 - 7:30 مساءً) سلطة الأفوكادو والتوفو والبطيخ + قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة (80٪ أو أكثر من الكاكاو).



خطة نظام غذائي

قبل اتباع حمية 1300 سعرة حرارية، نحتاج إلى التخطيط لقائمة التسوق الخاصة قبل أسبوع لتجنب أي متاعب. يجب أن نهدف إلى تضمين خيارات صحية من جميع العناصر الغذائية.

-نختار الحبوب والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة مثل الخبز والمعكرونة.

-نختار الحبوب الكاملة والبقوليات مثل الفاصوليا الحمراء والفاصوليا السوداء وأنواعاً مختلفة من العدس.

-نختار المكسرات والبذور الصحية.

-نحاول أن تشمل الخضروات الموسمية الملونة. نختار بعض الخضروات الورقية الطازجة للسلطات.

-نختار الفاكهة الكاملة بدلاً من عصائر الفاكهة.

-نختار منتجات الألبان قليلة الدسم.



إرشادات النظام الغذائي 1300 سعرة حرارية

-نحتفظ بدفتر يوميات لخطة متوازنة من النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

-يعتمد فقدان وزنك على مجموعة من العوامل مثل العمر، والوزن الحالي، والتاريخ الطبي، والجينات.

-يجب أن تقومي بتمارين خفيفة مثل التمدد أو اليوجا 3-5 ساعات أسبوعياً للإسراع في فقدان الدهون وكذلك تقوية جسمك عن طريق بناء كتلة عضلية خالية من الدهون.

-يجب تجنب الأطعمة التي لا تفعل شيئاً سوى الإضرار بجسمك، مثل البطاطس المقلية والبيتزا والبرغر والأطعمة الزيتية والدهنية والدجاج المقلي وما إلى ذلك.

- يجب تناول القهوة السوداء أو الشاي الأخضر أو الشاي الأسود أو ماء جوز الهند أو الماء أو عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة أو ماء للتخلص من السموم.

المصدر : موقع بولد سكاي الهندي

ملاحظة من " الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا النظام .

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