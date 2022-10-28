شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للشعر المبلل أن يجعلك تصاب بنزلة برد؟ خطوات للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما حذرك البعض من أن الخروج بشعر مبلل سيجعلك مريضًا، لكن هل هذه مجرد خرافة أم أن الشعر الرطب في الهواء الطلق يجعلك مريضًا؟ الإجابة المختصرة هي لا، يمكن أن يجعلك الشعر المبلل في بيئة باردة تشعر بالبرودة وعدم الراحة، لكنها لن تصيبك بنزلة برد، وفقا لما نشره موقع " medicalxpress".

لن يجعلك الشعر المبلل أكثر جاذبية للفيروسات ولا يزيد من فرص إصابتك بالمرض، اتبع هذه النصائح الستة لحمايتك أنت وعائلتك من الإصابة بالزكام:

1. اغسل يديك.

نظف يديك كثيرًا بالماء والصابون، في حالة عدم توفر الماء والصابون ، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول.

2. تطهير الأشياء الخاصة بك.

نظف أسطح المطبخ والحمام بالمطهرات ، خاصةً عندما يكون أحد أفراد أسرتك مصابًا بنزلة برد.

3. استخدام المناديل.

العطس والسعال في مناديل ورقية، تخلص من المناديل الورقية المستخدمة على الفور ثم اغسل يديك جيدًا.

4. لا تشارك.

هذه هي المرة الوحيدة التي من الأفضل أن تحتفظ بها لنفسك، لا تشارك أكواب الشرب أو الأواني مع أفراد الأسرة الآخرين ،استخدم الكوب الخاص بك أو الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة عندما تكون أنت أو أي شخص آخر مريضًا، ضع ملصقًا على الكوب أو الزجاج باسم الشخص المصاب بالبرد.

5. الابتعاد عن المرضى.

مارس التباعد الاجتماعي عن طريق تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص مصاب بالزكام.

6. اعتني بنفسك.

تناول طعامًا جيدًا ، ومارس الرياضة ، واحصل على قسط كافٍ من النوم وتحكم في مستويات التوتر لإبعاد المرض.

يمكنك أن تطمئن إلى أنه إذا خرجت بشعر مبلل ، فلن تزداد فرصة إصابتك بالمرض. الشعر المبلل في الأشهر الباردة يسبب فقط إزعاجًا مؤقتًا.