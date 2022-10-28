شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفى على أسباب الإصابة بسرطان الثدى.. الكشف المبكر ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العوامل المسببة أو المساعدة في حدوث سرطان الثدي، فيجب أن نؤكد على أن سبب الإصابة بسرطان الثدي عند السيدات غير معروف حتى الآن، ولا يوجد سبب وحيد مباشر معلوم حتى الآن للإصابة بسرطان الثدي لكن هناك بعض العوامل المساعدة التي تزيد احتمالات الإصابة بسرطان الثدي، وقدمها دكتور عبدالله عزت، استشاري أول جراحة الأورام وجراحات الثدي والجراحة العامة وعضو جمعية جراحي الأورام المصرية ، وعضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، ومنها:

1. تقدم العمر، فالسيدات فوق الخمسين معرضات أكثر للإصابة بالمرض مع التأكيد بأن مرض سرطان الثدي قد يحدث في أي فئة عمرية دون استثناءات.

2.إصابة سيدة أو أكثر من سيدات العائلة بسرطان الثدي وخاصة أقارب الدرجة الأولى.

3.إصابة سابقة للسيدة نفسها بورم خبيث أو بعض الأورام الحميدة النشطة في الثدي.

4.بعض التغيرات الجينية والوراثية والهرمونية

5.التدخين بكل أشكاله ويشمل التدخين السلبي.

6.زيادة الوزن والسمنة المفرطة.

7.الإفراط في تناول الدهون المشبعة والوجبات السريعة.

8.الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.

9.تناول حبوب منع الحمل والحقن الشهرية لمنع الحمل لفترات طويلة.

10.تناول الأدوية الهرمونية التعويضية والتكميلية لعلاج أعراض ما بعد انقطاع الدورة الشهرية.

11.الزواج المتأخر أو عدم الانجاب أو تأخر الحمل لما بعد سن الثلاثين وعدم الرضاعة الطبيعية والبلوغ المبكر للبنت قبل سن الثانية عشر أو تأخر انقطاع الدورة الشهرية للسيدة لما بعد سن الخمسين.

12. التعرض للإشعاع الخارجي أو المواد المشعة لفترات طويلة.

هذه الأسباب وغيرها هي عوامل مساعدة للإصابة بسرطان الثدي وأوضح عبد الله، أنه يبقى الوعي بطبيعة المرض والكشف المبكر هو الركن الأهم في مكافحة مرض سرطان الثدي.