شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نقص فيتامين د يشكل خطورة على الصحة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن النقص الشديد في فيتامين (د) في جسم الإنسان يؤدي إلى زيادة مخاطر الوفاة المبكرة بشكل عام، فضلاً عن خطر الوفاة المحدد بسبب السرطان أو أمراض القلب أو أمراض الرئة، وفقًا للبيانات المستقاة من أكثر من 307 آلاف شخص من سكان المملكة المتحدة.

وبحسب موقع "health"، قال الباحث الرئيسي جوشوا ساذرلاند، برفيسور بالمركز الأسترالي للصحة الدقيقة بجامعة جنوب أستراليا: "كل شكل من أشكال الوفاة الخاصة بالسبب الذي قمنا بتقييمه يرجع إلى نقص فيتامين د، وهذا هو أهمية وجود ما يكفي من فيتامين (د).

ويُعرف فيتامين د بـ "فيتامين أشعة الشمس" لأن بشرتك تصنع المغذيات عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة يُعرف في المقام الأول بأنه عنصر غذائي أساسي لبناء عظام صحية والحفاظ عليها.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن مستقبلات فيتامين (د) توجد في معظم الأعضاء الرئيسية والأنسجة البشرية، مما يشير إلى أنها تلعب دورًا في تنظيم العديد من الوظائف الأخرى في الجسم.

لفحص مدى أهمية فيتامين (د) ، قام ساذرلاند وزملاؤه بالاستفادة من البنك الحيوي في المملكة المتحدة ، وهو قاعدة بيانات أبحاث طبية حيوية واسعة النطاق تحتوي على معلومات وراثية وصحية متعمقة من نصف مليون مشارك في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

حدد فريق البحث ما يزيد قليلاً عن 307600 شخص لديهم قياسات متاحة للبنك الحيوي في المملكة المتحدة لكل من مستويات فيتامين (د) في الدم وبياناتهم الجينية.

كان الأشخاص المعرضون وراثيًا للإصابة بنقص فيتامين (د) أكثر عرضة بنسبة 25٪ للوفاة لأي سبب أثناء الدراسة ، مقارنة بالأشخاص الذين تعزز جيناتهم مستويات صحية من فيتامين د.

أفاد الباحثون أن نقص فيتامين (د) الناجم عن أسباب وراثية زاد أيضًا من خطر وفاة الشخص بسبب أمراض مرتبطة بالقلب بنسبة 25٪ والسرطان بنسبة 16٪ ومرض متعلق بالرئة بنسبة 96٪.

على سبيل المثال، كان الشخص المصاب بنقص حاد أكثر عرضة للوفاة من أي سبب أو بأمراض القلب بست مرات، وأكثر عرضة للوفاة بالسرطان بثلاث مرات، و 12 مرة أكثر عرضة للوفاة من مرض متعلق بالرئة.