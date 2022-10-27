شكرا لقرائتكم خبر عن تغير لون البول قد يكون من علامات سرطان البنكرياس.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البنكرياس هو عضو في بطنك يطلق الإنزيمات للمساعدة في الهضم وينتج الهرمونات التي تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم ويبدأ سرطان البنكرياس في أنسجة البنكرياس، ومن أعراض سرطان البنكرياس تغير لون البول وغيرها من العلامات نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ويعد سرطان البنكرياس نادرًا نسبيًا ولكنه أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه غالبًا ما يتم اكتشافه لاحقًا في مرحلة أكثر خطورة بدون التشخيص والعلاج في الوقت المناسب ، يمكن أن ينتشر السرطان بسرعة إلى الأنسجة المجاورة.

ويعتقد خبراء الصحة أن اليرقان أو اصفرار الوجه والعين هو أحد أقدم العلامات الشائعة لسرطان البنكرياس.

سرطان البنكرياس واصفرار الوجه

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن معظم المصابين بسرطان البنكرياس، وتقريبًا جميع المصابين بسرطان الأمبولة ، سيصابون باليرقان كأحد الأعراض الأولى.

اليرقان هو حالة يتحول فيها لون الجلد وبياض العين والأغشية المخاطية إلى اللون الأصفر هذا اللون الأصفر ناتج عن ارتفاع مستوى البيليروبين في الدم. مع زيادة مستويات البيليروبين ، يمكن أن يصبح لون البول بنيًا أيضًا.

كيف يصبح لون البول أغمق؟

البيليروبين مادة بنية صفراء داكنة تصنع في الكبد يلعب دورًا مهمًا في التخلص من الفضلات التي تنتج عن تدمير خلايا الدم الحمراء القديمة أو غير الطبيعية ومع ذلك ، يمكن أن يتراكم في الدم عند انسداد القناة الصفراوية ، مثل الورم.

يساعد البيليروبين عادة في إعطاء البراز لونه البني إذا تم حظر القناة الصفراوية ، فقد يصبح لون البراز فاتحًا أو رماديًا. بصرف النظر عن التسبب في لون بني للبول ، عندما يتراكم البيليروبين في الجلد ، فإنه يسبب حكة ويتحول إلى اللون الأصفر.

إذا لاحظت أي تغييرات جسدية من هذا القبيل، يُنصح باستشارة الطبيب لإجراء مزيد من الفحص.

علامات أخرى لسرطان البنكرياس

بصرف النظر عن العلامات المذكورة أعلاه، يمكن أن يؤدي سرطان البنكرياس أيضًا إلى آلام في البطن تنتشر في ظهرك وفقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود.

قد يكون هناك أيضًا تشخيص جديد لمرض السكري أو سيصبح من الصعب السيطرة على مرض السكري الحالي.

يمكن أن تحدث جلطات الدم والإرهاق أيضًا للأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس.

الوقاية من سرطان البنكرياس

لا توجد طريقة محددة لتجنب الإصابة بسرطان البنكرياس ، ولكن قد تساعد التدابير الوقائية في تقليل خطر الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان.

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس قد تأثروا بمجموعة من العوامل مثل التدخين والسكري طويل الأمد والنظام الغذائي السيئ.

يعد الإقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي صحي بعض الخطوات التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتك العامة.

6 نصائح النظام الغذائي للوقاية من السرطان

يجب أن يشمل النظام الغذائي الصحي الفواكه الملونة والخضراوات والحبوب الكاملة. تعتبر الأطعمة الغنية بالبروتين ضرورية أيضًا لإصلاح الخلايا التالفة في جسمك وتقوية جهاز المناعة.

قم بتضمين البروتينات الخالية من الدهون في نظامك الغذائي مثل البيض وزبدة الجوز ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفول ومنتجات الصويا والدجاج المشوي أو المسلوق والديك الرومي والأسماك.

وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، يجب تجنب الوجبات الحمراء والمعالجة والمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة.