شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد المكسرات المحمصة لصحتك.. منها سهولة هضمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول المكسرات في شكلها النيء أمر رائع، إنها صحية للغاية ورائعة لتناولها كوجبة خفيفة بدلاً من البسكويت المصنع أو الرقائق، والمكسرات مغذية بشكل لا يصدق ومليئة بالألياف والدهون الجيدة والبروتين، لكن المكسرات المحمصة لها بعض الفوائد الإضافية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد المكسرات المحمصة وكيفية تحميصها، بحسب موقع "Health".

والمكسرات غالبًا ما يتم تحميصها لتعزيز مذاقها ورائحتها وملمسها المقرمش، كما أن تناول المكسرات النيئة أو المحمصة مفيد للصحة، ولكن يجب تناولهما باعتدال لأنهما يحتويان على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

الفوائد الصحية للمكسرات المحمصة

بعض الأسباب التي تجعل تحميص المكسرات أفضل للصحة:

1. المكسرات المحمصة يمكن أن تقلل من خطر التلوث

من المعروف أن تسخين أي مادة غذائية، وليس فقط المكسرات، يقضي على الجراثيم أو الأوساخ الموجودة فيه، مما يجعله أكثر نقاءً للأكل لذا ، فإن تحميص المكسرات يقضي على أي وجميع الاحتمالات لوجود البكتيريا أو الفيروسات.

2. التحميص يجعل هضم المكسرات أسهل

من السهل دائمًا تفتيت أي شكل من أشكال الطعام المطبوخ وهضمه لجسمك مقارنة بشكله الخام لذا ، فإن المكسرات المحمصة هي بالتأكيد أفضل لجهازك الهضمي مقارنة بالمكسرات النيئة.

3. يعزز طعم وقوام المكسرات

تحميص المكسرات يغير نكهتها بطريقة جيدة يعزز نكهة المكسرات ويجعلها مقرمشة.

كيفية تحميص المكسرات

الخطوة 1:

ضع المكسرات في مقلاة مسطحة ولا تضعها فوق بعضها البعض وإلا فلن يتم تحميصها بشكل صحيح، لا حاجة لإضافة أي زيت لأن المكسرات لها زيت طبيعي خاص بها يظهر على السطح عند تحميصها.

الخطوة 2

بمجرد أن تصبح المقلاة ساخنة، تحتاج إلى تحميص المكسرات لمدة 15 دقيقة على نار منخفضة.

بالنسبة للمكسرات مثل الفول السوداني والفستق والجوز ، سيستغرق تحميصها حوالي 6-8 دقائق فقط ، أما بالنسبة للوز فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 15 دقيقة.

الخطوه 3

من المهم جدًا أن تستمر في تقليب المكسرات كل 30 ثانية أو نحو ذلك ، وإلا فلن يتم تحميصها بالتساوي وقد تحترق حوافها.

الخطوة 4

بمجرد أن تصبح المكسرات مقرمشة، أطفئ النار وانقلها إلى وعاء آخر، لا تدعها في المقلاة الساخنة وإلا ستستمر في التحميص.

الخطوة 5

بمجرد أن تبرد المكسرات، يمكنك إضافة بعض الملح والفلفل لتتبيلها ثم تخزينها في وعاء لتناولها لاحقًا