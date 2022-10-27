شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبدأ إعطاء مواطنيها أول لقاح ضد فيروس كورونا يمكن استنشاقه بالفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين يوم الأربعاء أنها بدأت في إعطاء مواطنيها جرعة معززة من لقاح كورونا يمكن استنشاقها عن طريق الفم، وهذا اللقاح يبدو أنه أول اللقاحات التي يتم استنشاقها فى العالم بالفم، بحسب موقع "Health".

وتم توزيع اللقاح الفموي في شنغهاي، و ظهر مقطع فيديو على وسائل الإعلام الحكومية الصينية، يظهر أشخاصًا يحملون كأسًا أبيض نصف شفاف مع فوهة قصيرة في أفواههم.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في النص المصاحب للفيديو أن شخصًا استنشق اللقاح ببطء وحبس أنفاسه لمدة خمس ثوانٍ وانتهى في غضون 20 ثانية.

يمكن أن تشمل مزايا اللقاح المستنشق أنه يناسب أي شخص يخاف من الإبر وتحضير المنطقة من الجسم التي يدخل فيها الفيروس غالبًا وهى الأنف والفم.

تم تطوير اللقاح من قبل Cansino Biologics ، وهي شركة أدوية بيولوجية صينية ، وهو نسخة ضبابية من لقاح الفيروس الغدي الذي تطلقه الشركة مرة واحدة.

أفادت وكالة أسوشييتد برس أنه تمت الموافقة عليه في سبتمبر من قبل المنظمين الصينيين بعد الانتهاء من التجارب في الصين والمجر وباكستان وماليزيا والأرجنتين والمكسيك.

وقالت أسوشيتد برس إنه تم تقديمها كجرعة معززة للأشخاص الذين تلقوا بالفعل لقاحات أولية ، وفقًا لإعلان نُشر على حساب رسمي على وسائل التواصل الاجتماعي في المدينة.

تمت الموافقة على لقاح أنف سابق ، تم تطويره في الولايات المتحدة ، من قبل المنظمين في الهند ، ولكن لم يتم توزيعه بعد.

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه مرخص لشركة Bharat Biotech الهندية لصناعة اللقاحات.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يتم اختبار لقاحات أخرى للأنف على مستوى العالم.