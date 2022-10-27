أطعمة تساعد على النوم

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تعانين من الأرق وقلة النوم، لا تتغافلي عن بعض الأنواع من الأطعمة التي قد تسبب هذه المشكلة، في حين، وبحسب الأطباء وخبراء التغذية، هناك أنواع أخرى من الأطعمة تساعد على الاسترخاء والحصول على نوم هانىء وعميق.

ما هي هذه الأطعمة التي ينصح بتناولها قبل الخلود إلى النوم؟

أطعمة ومشروبات تساعد على النوم



العسل



بديل صحي للسكريات، يحتوي على الميلاتونين Melatonin، وهو هرمون يبطل عمل الأوركسين Orexin في الجسم، وهو ناقل عصبي يحفز الجسم على النشاط واليقظة.

يمكن تحضير مشروب من الماء الدافىء والليمون وتحليته بملعقة من العسل، ليتم تناوله قبل الخلود إلى النوم.

البطيخ

يحتوي البطيخ على الليكوبين Lycopene الذي يصنف كأحد مضادات الأكسدة، هذا إضافة إلى مادة الكولين Choline التي تشبه إلى حد كبير مجموعة فيتامين B المركبة، وأحد عوارض نقصها في الجسم، الاضطرابات في النوم.



الكيوي

بينت إحدى الدراسات العلمية أن تناول حبتين من ثمرة الكيوي قبل ساعة من النوم يحسن من جودة النوم، غير أن الأبحاث التي تؤكد الرابط بين الكيوي والنوم ما زالت ضئيلة. في الوقت نفسه، يرجع الأطباء فائدة الكيوي للنوم احتواءها على مضادات للأكسدة، إضافة إلى عناصر غذائية مهمةبنسب مرتفعة، أهمها السيروتونين Serotonin أو ما يعرف بهرمون السعادة، فيتامين C، E، K، البوتاسيوم وغيرها...

الكرز

يحتوي الكرز على الميلاتونين، وهو هرمون مسؤول عن تنظيم النوم. ينصح بتناول حبيبات الكرز أو كوب من عصيره قبل النوم.

الموز



من أفضل الأطعمة التي تساعد على النوم، وذلك لاحتوائه على نسب عالية من المغنيسيوم الذي يهدىء الجسم ويرخي العضلات.

التين

التين غني بالمعادن، كالبوتاسيوم، الكالسيوم، المغنسيوم والحديد التي تحفز الدورة الدموية في الجسم وتعمل على استرخاء العضلات، ما يساعد في الحصول على نوم هانىء وعميق.

اللوز

إلى احتوائه على الميلاتونين، اللوز غني بالكالسيوم والمغنيسيوم بنسبة تعادل 19 %، ما يعزز من قدرة الفرد على النوم.



منتجات الألبان

تحتوي منتجات الألبان على مادة تعرف بالتربتوفان Tryptophan، وهو نوع من الأحماض الأمينية يضاعف من مستويات السيروتونين الذي يؤدي انخفاض مستواه في الجسم إلى الإصابة بالأرق والصعوبة في النوم، لذا ينصح بتناول كوب من الحليب أو الزبادي قبل الخلود إلى النوم لغنى هذه الأطعمة أيضاً بالميلاتونين، فيتامين D والكالسيوم.

الأسماك الدهنية



الأسماك الدهنية بدورها، كالتونة، السالمون والسردين تضاعف من معدل السيروتونين أو هرمون السعادة، هذا إضافة إلى أنها تحتوي على فيتامين D وأحماض أوميغا 3.

إلى هذه الأصناف التي تم ذكرها، الجوز، التوت، الخس، السبانخ، الكيل، البيض، شاي النعناع وشاي البابونج، جميعها تساعد على النوم.

بالمقابل، ينصح الأطباء بالابتعاد عن بعض الأنواع من الأطعمة التي تسبب الأرق، وهي:

أطعمة تسبب الأرق



• المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كالشاي، القهوة ....

• الكربوهيدرات المكررة، كالسكر...

• الأطعمة الغنية بالدهون.

• المخللات.

• الأجبان المعالجة.

• اللحوم المدخنة.

• الوجبات الجاهزة.

• الحمضيات، الطماطم، البصل...

ملاحظة من "الجميلة"، في حال الاستمرار بالشعور والأرق، يجب استشارة طبيب مختص.

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