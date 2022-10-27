بيروت - نادين محمد - فوائد الخضروات الورقية عديدة، فهي غنية بالألياف والفيتامينات والمغذيات التي تساعد على محاربة مشاكل الجهاز الهضمي، أو الاختلالات الهرمونية أو مشكلات النظام الغذائي. إليك الفوائد الصحية للخضروات الورقية الخضراء.

فوائد الخضروات الورقية الخضراء

1. محاربة انتفاخ البطن

يحدث الانتفاخ عادة بسبب بعض مشاكل الجهاز الهضمي أو الاختلالات الهرمونية أو مشكلات النظام الغذائي أو التهابات الأمعاء.

تساعد الخضروات الورقية الغنية بالبوتاسيوم في تناول ما يقرب من 4700 مجم / يوم. حيث إن تناول كوب من السبانخ المسلوق يمكن أن يحل مشاكل الانتفاخ.

2. فوائد الخضروات لبشرتك

تحتوي الخضروات الورقية على البيتا كاروتين الذي يساعد على منح توهج للبشرة، ويحمي بشرتنَا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

3. تخفيف التوتر

تعتبر الخضروات الورقية مصدرًا ممتازًا لحمض الفوليك، والذي يحافظ على الناقلات العصبية المنظمة للمزاج أو الهرمونات المعروفة باسم الدوبامين أو السيروتونين. كما أن وجود المغنيسيوم في مثل هذه الخضروات يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

4. تدعم صحة العظام

يعتقد البعض أن شرب الحليب هو العلاج الوحيد لعظام أقوى، ويمكن أن يساعد تناول الخضر الورقية على تعزيز صحة عظامك؛ لغنى هذه الخضروات بالكالسيوم، وتعد أغنى الخضروات بالكالسيوم هي البروكلي واللفت على فيتامين K.

6. تحسن الاستجابة الالتهابية

لتقليل الالتهاب في جسمك، تساعد الخضروات الورقية مرة أخرى. فهي مصدر ممتاز لعلاج الأمراض المزمنة؛ لاحتوائها على مضادات الأكسدة والبوليفينول، وهي مركبات مقاومة للأمراض.

7. تساعد الشيخوخة الصحية

إن ظهور علامات وأعراض الشيخوخة أمر محبط حقًا. لا يمكنك تجنبه تمامًا على الرغم من أنه يمكنك التحكم فيه عن طريق تناول الكثير من الخضروات الورقية الخضراء، فمن المعروف أن مثل هذه الخضر تؤخر عملية الشيخوخة.

8. تعزز إنزيمات الجهاز الهضمي

تعد إنزيمات الجهاز الهضمي هي المسؤولة عن تكسير جزيئات الطعام وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام وعلاج بعض مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك ونقص المغذيات والارتجاع، لا تستطيع هذه الإنزيمات العمل بشكل صحيح. ومن هنا تأتي الحاجة إلى أهمية وجود الخضروات الورقية الخضراء في نظامك الغذائي.

9. تدعم المناعة

تساعد الخضروات الورقية الخضراء على تدعيم جهاز المناعة لدينا والحماية من الضرر التأكسدي، وتعد من أهم الخضروات الورقية الخضراء التي تدعم المناعة هي البروكلي والجرجير واللفت.



المصدر : موقع tuasaude

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