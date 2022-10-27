يساعد على حرق الدهون .. شاي الماتشا لإنقاص الوزن وكيفية تحضيره

بيروت - نادين محمد - يهتم الجميع بشاي الماتشا لتخسيس الوزن، ويحتوي هذا الشاي على 10 أضعاف مضادات الأكسدة، ويساعد صنع هذا الشاي على التخلص من السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي . إليك أهم فوائده وكيفية استخدامه للتخلص من الوزن الزائد.

شاي ماتشا منخفض السعرات الحرارية، يحتوي الجرام على حوالي 3 سعرات حرارية . لذا، حتى لو تناولت أكثر من جرامين من الشاي، فلن تستهلكي الكثير من السعرات الحرارية.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي شاي الماتشا أيضًا على مضادات أكسدة أكثر على عكس معظم أنواع الشاي، تساعد مضادات الأكسدة في طرد السموم، وتقوية المناعة، وتقليل الالتهابات، مما يساعد على منع زيادة الوزن وتسريع تخسيس الوزن.

يعزز الأيض

إذا كنت تحاولين إنقاص وزنك، فعليك الانتباه إلى معدل الأيض لديك. إذا كان معدل الأيض بطيئًا، فلن تكوني قادرة على التخلص من الدهون فقد يساعد شاي الماتشا على تعزيز أو تسريع عملية الأيض، وتساعد الكاتيكين الموجودة في الشاي على تحسين معدل التمثيل الغذائي أثناء وبعد التمرين.

يحرق الدهون

حرق الدهون هو عملية كيميائية حيوية لتحطيم جزيئات الدهون الكبيرة إلى دهون ثلاثية أصغر، ويجب استخدام هذه الدهون الثلاثية أو التخلص منها.

شاي الماتشا غني بمضادات الأكسدة التي تزيد من توليد حرارة الجسم من 8-10٪ إلى 35-43٪. علاوة على ذلك، فإن شرب هذا الشاي يمكن أن يحسن من قدرتك على التحمل، ويساعدك على حرق الدهون.

يوازن الجلوكوز في الدم

يمكن أن يؤدي الارتفاع المستمر في نسبة السكر في الدم إلى تعريضك لخطر مقاومة الإنسولين ومرض السكري.

يساعد شاي الماتشا على تقليل وتنظيم مستويات السكر في الدم؛ لاحتوائه على كمية جيدة من الألياف الغذائية، مما يبقيك ممتلئة لفترة طويلة ويمنعك من الإفراط في تناول الطعام، وعندما لا تفرطين في تناول الطعام، فلن ترتفع مستويات الجلوكوز لديك. وهذا بدوره يمنعك أيضًا من التعرض لمرض السكري من النوع 2.

يقلل التوتر

يؤدي الإجهاد إلى إفراز هرمون الكورتيزول. عندما تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة باستمرار، يدخل جسمك في حالة من الالتهاب، وتكمن فائدة شاي الماتشا لغناه بمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من جذور الأكسجين الضارة، وتقليل الالتهابات، ومنع زيادة الوزن.

كم عدد أكواب الماتشا التي يجب تناولها؟

من الآمن تناول حوالي 3 أكواب من شاي ماتشا الأخضر يوميًا لفقدان الوزن. نظرًا لأن كوبًا واحدًا من الماتشا يحتوي على حوالي 70 جرامًا من الكافيين، فقد يتسبب الإفراط في تناوله في ارتفاع مستويات الطاقة وانسحابها أسرع .

المصدر : موقع هيلث

ملاحظة من "الجميلة" : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تناول شاي الماتشا .

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