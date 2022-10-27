11 نوعًا من الأطعمة تقي كليتيك من الأمراض الفتاكة

بيروت - نادين محمد - تؤدي الكلى دورًا مهمًا في أجسامنا عن طريق التحكم في إزالة السموم والسوائل الزائدة. كما أنها تتحكم في ضغط الدم وتحفز إنتاج كرات الدم الحمراء لذلك، فإن دمج الأطعمة الخاصة بكلية صحية في نظامك الغذائي يمكن أن يعزز صحة الكلى. إليك أبرز تلك الأطعمة الصحية التي عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي. إليك أبرزها.

1. الماء

كمية الماء الموصى بتناولها يوميًا هي 8 أكواب للنساء و13 للرجال. من الأفضل استشارة طبيبك لمعرفة عدد أكواب الماء التي يجب أن نشربها يوميًا اعتمادًا على حالة الكليتين ونشاطك اليومي.

2. الملفوف

الملفوف من الخضروات الورقية المليئة بالمواد الكيميائية النباتية. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على التخلص من الجذور الحرة الضارة في الجسم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والضعف الكلوي. يعد الملفوف مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، ولكن ليس تلك التي من المحتمل أن تكون ضارة بالكلى.

3. الفلفل الأحمر

الفلفل الأحمر مفيد لصحة الكلى؛ لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم، يحتوي الفلفل الأحمر على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة التي توفر الحماية ضد بعض أنواع السرطان. يمكنك إضافة الفلفل الأحمر إلى التونة أو سلطة الدجاج أو تناولها نيئة.



4. البصل

البصل يساعد في الحفاظ على عمل الكلى بشكل صحيح. يحتوي على مركبات الفلافونويد والكيرسيتين التي تمنع ترسب المواد الدهنية في الأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.يعد البصل صديق الكلى ويحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم.

5. الهليون

الهليون منخفض السعرات ومحمّل بالفيتامينات A و K و C و أظهر الهليون قدرته على الحفاظ على وظائف الكلى لذلك، يجب عليك التحدث مع طبيبك قبل تناول الهليون. يمكنك شيّه أو سلقه مع الأطعمة الأخرى الصديقة للكلى لتناول العشاء أو الغداء.

6. الثوم

الثوم مثل البصل له رائحة نفاذة. ومع ذلك، فهو من أقوى الأدوية العشبية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على تعزيز نكهة الأطعمة التي يضاف إليها. وجد الباحثون أدلة مهمة على أن عصير الثوم، جنبًا إلى جنب مع الميتفورمين (دواء موصوف لمرضى السكري من النوع 2 ).



7. القرنبيط

يعتبر القرنبيط من الأطعمة الصليبية الصديقة للكلى وهو مصدر غني بفيتامين سي وحمض الفوليك والألياف. كما أنه يحتوي على مركبات مهمة للكبد وتحييد المواد السامة في الجسم. يمكن تناول القرنبيط مسلوقًا أو مقشرًا أو نيئًا أو كغموس أو في السلطة.



8. التفاح

التفاح مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف. له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد في تقليل الكوليسترول السيء وأمراض القلب والسرطان ومرض السكري نظرًا لأن مرض السكري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفشل الكلوي، فإن تناول التفاح يمكن أن يساعد في حمايتك من مشاكل الكلى.

9. التوت البري

عصير التوت البري هو علاج منزلي شهير لعدوى المسالك البولية ونظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة، فهو مضاد حيوي طبيعي رائع يمنع أي نمو جرثومي في الجهاز الهضمي أو الكلى.

أظهرت دراسة بحثية أن التوت البري لديه القدرة على علاج حصى الكلى.

10. الأسماك الدهنية

الأسماك هي مصدر عالي الجودة للبروتين والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFA). من بين مكونات PUFA أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي مفيدة لتقليل الالتهاب، وإزالة جذور الأكسجين الحرة، والوقاية من أمراض القلب، وخفض نسبة الكوليسترول الضار وحماية الكلى. لقد وجد العلماء أن تناول الأسماك PUFAs يمكن أن يبطىء من تطور أمراض الكلى.

11. بذور اليقطين

محملة بالألياف الغذائية وفيتامين E والزنك والبروتين والنحاس والحديد، وقد ثبت علميًا أنها تقلل من خطر الإصابة بحصوات المثانة نظرًا لأن البذور تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الفوسفور، وقد تزيد من مستويات البوتاسيوم في جسمك، تحدثي إلى طبيبك قبل تناولها إذا كنت تعانين من مشاكل في الكلى.

المصدر : موقع stylecraze

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