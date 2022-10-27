شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية عند ارتداء الحذاء للحفاظ على صحة قدميك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من مشاكل القدمين سواء كان ذلك التهابا أو تورما أو فطريات، وهنا يلعب الحذاء دورا كبيرا في حل المشكلة.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic يجب أن تكون صحة القدم دائمًا أولوية، وهذا صحيح بشكل خاص عند التسوق لشراء الأحذية والقرارات التي تتخذها يمكن أن يكون لها عواقب.

كيفية اختيار الأحذية المناسبة

بعض المؤشرات حول كيفية اختيار الأحذية التي تتمتع بمظهر جيد وجيدة لصحة قدمك:

- عريضة لأصابع القدم ، تمنح أصابع قدميك مساحة وتمنعها من التقلص.

- دعم جيد للقوس، مما يضع أساسًا قويًا للوضعية والحركة.

- ثبات من جانب إلى جانب ، مما يعني أن الأحذية لن تنحني أو تلتف بسهولة.

بعض النصائح الطبية عند ارتداء وشراء الحذاء

- شراء النعال لتوفير الراحة، افعل ذلك بشكل خاص إذا كنت تعاني من اعتلال الأعصاب الناتج عن مرض السكري وتضررت الأعصاب في ساقيك وقدميك. أضف نعلًا لمرض السكري إلى حذائك لتخفيف الضغط.

-ابحث عن مواد ذات جودة، يجب أن تكون أحذية المطر أو المواد غير المسامية مرنة ولا تصطدم بشدة بالكاحلين وأصابع القدم والكعب الجلد الجيد هو أفضل وأكثر تنفسًا، تجنب المواد الرخيصة التي لا تسمح لقدميك بالتنفس ، فقد يتسبب ذلك في التعرق ويمكن أن يسبب مشاكل في البكتيريا والروائح.

-قم بتغيير حذائك بانتظام، حاول تجنب ارتداء نفس الأحذية يومًا بعد يوم يؤدي ارتداء أحذية مختلفة لفترات زمنية قصيرة إلى تقليل التأثير المستهدف على قدميك وساقيك ومفاصلك وعمودك الفقري.

-حاول إبقاء حذائك جافًا إذا تبللت حذائك - بعد كل شيء ، فإنها تمطر من وقت لآخر - اتركها تجف تمامًا قبل إعادة ارتدائها الأحذية المبللة تخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا.