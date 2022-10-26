شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات للتخلص من السموم تساعدك فى الحفاظ على الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد خبراء الصحة أن أفضل ما يمكن فعله هو إزالة السموم من الجسم كل يوم في محاولة لتخفيف العبء عن أعضاء مثل الكبد والكلى والأمعاء - مع دعم وتحسين أدائهم.

بصرف النظر عن ممارسة الرياضة، فإن أفضل طريقة لوضع جسمك على المسار الصحيح هي القيام بالتنظيف، لإعادة شحن الجسم وتجديد شبابه وتجديده ، وأيضًا لإعادتك إلى لياقتك وصحتك.

إليك 5 مشروبات للتخلص من السموم من شأنها أن تساعد في التنظيف:

عصير التفاح والشمندر والجزر

مزيج التفاح، والشمندر، والجزر يصنع عصيرًا رائعًا يساعد على تنظيف الجسم بشكل لا مثيل له، يجب تناول هذا الخليط الصحي، المصنوع عن طريق خلط المكونات الثلاثة للمعادن القوية معًا فور صنعه، ويمكن تناوله مع وجبة أو كوجبة خفيفة.

ما عليك سوى مزج جميع المكونات في الخلاط ووضع بعض عصير الليمون فوقها للحصول على نكهة إضافية.

العصير مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من المواد الكيميائية والسموم الضارة وتوفر أيضًا طاقة فورية.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات صحة لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تشمل تحسين وظائف المخ وإدارة الوزن وفقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يساعد على التخلص من السموم من الجسم، عصير الشاي الأخضر هو أفضل طريقة لتحقيق التوازن بين الذوق والشراب للتخلص من السموم.

ما عليك سوى مزج كوب من الشاي الأخضر المخمر والمبرد مع بعض أوراق السبانخ والنعناع ، وتفاح، وملعقة كبيرة من الزبادي في الخلاط لعمل العصير المثالي، تساعد المغذيات النباتية الموجودة في الشاي الأخضر على التخلص من السموم وتطهير النظام.

البكتين، الموجود في التفاح ، يضيف حلاوة طبيعية إلى المزيج ، كما أن العصير يبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

العسل والليمون والزنجبيل

يساعد العسل في توفير الطاقة وهو مفيد بشكل طبيعي للبشرة بينما يكون محليًا طبيعيًا للأشخاص المهتمين بالصحة، فقط خذ كوبًا من الماء المغلي، وأضف ملعقة صغيرة من العسل مع بضع قطرات من الليمون والزنجبيل المبشور لتحضير الشاي الذي يساعد على التخلص من السموم ، إلى جانب توفير مذاق رائع.

عصير التفاح وبذور الشيا

التفاح مليء بالعناصر الغذائية التي تزيل السموم من الجسم، مزيج من التفاح وبذور الشيا ينظف الكبد مع توفير الطاقة أيضًا، بذور الشيا غنية بالمواد المغذية وغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعزز صحة القلب وتقوي العظام وتحسن إدارة نسبة السكر في الدم.

ما عليك سوى خلط تفاحة وملعقة صغيرة من بذور الشيا وملعقة كبيرة من الزبادي واشربها في الصباح الباكر للحصول على أفضل النتائج.

شاي الكركم التخلص من السموم

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا التي تساعد على إزالة السموم من الجسم، تم استخدام هذه العشبة الذهبية في الهند منذ آلاف السنين كنوع من التوابل والأعشاب الطبية.

الكركم محمّل بمركبات تسمى الكركمين، وهو العنصر النشط الرئيسي الذي له تأثيرات قوية ومضادة للالتهابات ومضاد قوي للأكسدة.