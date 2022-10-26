شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من مشاكل الجهاز الهضمى.. 4 توابل مهمة لعملية الهضم أبرزها الكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجهاز الهضمي عبارة عن أنبوب يمتد من الفم إلى فتحة الشرج وهو مسؤول عن هضم وامتصاص ونقل العناصر الغذائية، تمكننا وظيفة الجهاز الهضمي من النمو والتطور والحفاظ على الصحة، نظرًا لأن الجهاز الهضمي غالبًا ما يكون أول عضو يتعرض للسموم البيئية ومسببات الأمراض والمكونات الغذائية ، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بنشاط الدماغ والتوتر وحالتنا العاطفية عبر العصب المبهم ، فإن الانزعاج الهضمي والأعراض شائعة بشكل لا يصدق في جميع أنحاء العالم، فإليك التوابل التي لديها القدرة على شفاء مجموعة متنوعة واسعة من الظروف والأمراض وتحسين الصحة العامة، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

فوائد الزنجبيل للجهاز الهضمي

جذر الزنجبيل هو جذر تحت الأرض لعشب معمر مزهر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنباتات العطرية الأخرى مثل الكركم والحبهان، وكلها لها فوائد علاجية وطبية ، وتستخدم على نطاق واسع في المأكولات حول العالم.

تشمل المواد النشطة بيولوجيًا الأولية في الزنجبيل gingerols و shogaols. عادةً ما تستهدف الاستخدامات العلاجية للزنجبيل الأمراض الالتهابية والجهاز الهضمي وغالبًا ما تستخدم لعسر الهضم والغثيان وبطء الحركة والقيء.

وجدت الأبحاث أن الزنجبيل يسرع إفراغ المعدة وانقباضات المعدة - وهما وظيفتان تتعرضان للخطر في أولئك الذين يعانون من تأخر في إفراغ المعدة ونقص الحركة وخزل المعدة - وهو بديل فعال لأدوية الحركة / مسببات الحركة عالية الخطورة مثل دومبيريدون وميتوكلوبراميد.

فوائد الكركم للجهاز الهضمي

الكركم هو نوع من التوابل الصفراء الزاهية يتم الحصول عليها من جذر نبات الكركم المزهر ضمن عائلة الزنجبيل. تم استخدامه لآلاف السنين في الثقافات حول العالم للأغراض الطبية وهو نوع من التوابل الشائعة في المطبخ الهندي والآسيوي والتايلاندي والشرق أوسطي. تُعرف المكونات النشطة بيولوجيًا لجذر الكركم باسم curcuminoids ، حيث أن الكركمين هو المركب الأكثر شهرة ، والذي يمارس فوائد قوية مضادة للالتهابات ، ومخففة للألم ، ومضادة للسرطان ، وقائية عصبية ، وموازنة للسكر في الدم.

في حين أن إضافة توابل الكركم إلى الطعام من المحتمل ألا تكون مركزة بشكل كافٍ للفوائد العلاجية ، فقد وجدت العديد من الدراسات أن خلاصة الكركمين وجذر الكركم - في شكل مكمل وشاي - لتحسين أعراض الجهاز الهضمي والألم.

فوائد السنا للجهاز الهضمي

Senna alexandrina هي شجيرة خشبية بها ثمار وأوراق صالحة للأكل تنتج تأثيرًا ملينًا محفزًا عند تناولها. السنا هو ملين معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج الإمساك على المدى القصير أو لتحضير الأمعاء قبل الجراحة أو تنظير القولون، يحفز السنا القولون على الانقباض مما يساعد على إنتاج حركات الأمعاء .

يمكنك العثور على السنا في شكل شاي ، ومسحوق ، وأقراص وشكل قابل للمضغ. عادة ما يتم تناوله قبل النوم لإنتاج حركة الأمعاء في صباح اليوم التالي.

فوائد بذور الكتان للجهاز الهضمي

على الرغم من أن بذور الكتان ليست بهارات ، إلا أنها طعام مفيد للاستمتاع به بانتظام، بذور الكتان هي بذور صغيرة غنية بدهون أوميجا 3 المضادة للالتهابات والقشوروالألياف والمركبات النشطة بيولوجيًا الفريدة التي تساعد على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب ، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء (IBD).

وفقًا لإحدى الدراسات ، يبدو أن زيت بذور الكتان أفضل من بذور الكتان المطحونة لتقليل حجم القرحة والبكتيريا المسببة للأمراض، يتفوق مستخلص بذور الكتان (الذي يمكن الحصول عليه من خلال بذور الكتان المطحونة) على الزيت في تقليل تلف الغشاء المخاطي المعوي والتشنجات .