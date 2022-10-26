شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى طفلك من الفيروس "المخلوى" التنفسى خلال الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فصل الشتاء يصبح الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض، مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، والفيروسات الأخرى مثل: الفيروس المخلوى التنفسى، وهو فيروس تنفسى شديد العدوى يمكن أن يؤدى غالبًا إلى التهابات فى الجهاز التنفسى العلوى والسفلى وهو السبب الرئيسى لدخول الأطفال إلى المستشفى خلال عامهم الأول من العمر، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من من الفيروس المخلوى التنفسى خلا فصل الشتاء، بحسب موقع "rainbowpeds".

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن جميع الأطفال تقريبًا أصيبوا بعدوى الفيروس المخلوى التنفسى بحلول عيد ميلادهم الثانى.

ومن المهم أن يعرف الآباء كيفية حماية أطفالهم من الفيروس المخلوى التنفسى هذا الشتاء.

في البالغين والأطفال الأكبر سنًا، لا يعد الفيروس المخلوى التنفسى أكثر خطورة من نزلات البرد، لكن فى نسبة قليلة من الأطفال، يمكن أن يتحول إلى عدوى أكثر خطورة مثل الالتهاب الرئوى أو التهاب القصيبات، وهو التهاب فى القصيبات أو الممرات الهوائية الصغيرة فى الرئتين.

يمكن أن يحدث الخطر الأكبر للإصابة بالعدوى الشديدة عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن عشرة أسابيع، والأطفال المبتسرين، وكذلك الأطفال دون سن الثانية الذين يولدون بأمراض القلب أو الرئة أو الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة.

يمكن أن ينتشر الفيروس المخلوى التنفسى بسهولة عن طريق السعال والعطس ولمس الأشياء الملوثة مثل الألعاب.

تشمل بعض أعراض الفيروس المخلوى التنفسى:

- ارتفاع فى درجة الحرارة

- السعال الشديد أو الصفير

- صعوبة فى التنفس

- إفرازات كثيفة من الأنف

- سعال ينتج عنه مخاط أخضر أو أصفر أو رمادى

- رفض الرضاعة

ويجب تحديد موعد مع مع الطبيب حالة وجود أى من الأعراض، إذا كان الطفل يتنفس بسرعة أو بدا وكأنه كسول أو كان لونه أزرق، فيجب طلب العناية الطبية الطارئة على الفور.

وأفضل طريقة للوقاية من الفيروس المخلوى التنفسى هى غسل اليدين الجاد وتطهير الأسطح الصلبة مثل الألعاب وأسطح العمل ومقابض الأبواب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.