شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من نقص فيتامين"د".. إليك 5 مصادر تعوض عدم التعرض لآشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين د هو عنصر غذائي أساسي ينظم العديد من العمليات الحيوية في الجسم مثل بناء عظام قوية والحفاظ عليها، وزيادة التمثيل الغذائي، ومنحك بشرة متوهجة وشابة.

ومع ذلك، فإن انخفاض تناول فيتامين (د) كان سببًا رئيسيًا لقلق السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم. بحسب المنظمة الصحة العالمية، تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 13 % من سكان العالم يعانون من نقص في هذه المغذيات التي يمكن أن ينتجها المرء بشكل رئيسي من التعرض لأشعة الشمس.

ما هو فيتامين د وماذا يفعل لنا؟

وفقا لموقع " healthline"، يقول فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد على امتصاص الكالسيوم الذي يعزز نمو وتمعدن العظام، كما أنه يشارك في وظائف مختلفة للجهاز المناعي والجهاز الهضمي والدورة الدموية والجهاز العصبي، تشير الكثير من الأبحاث والدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع أيضًا إلى أن فيتامين (د) قد يساعد في منع مجموعة متنوعة من الأمراض مثل الاكتئاب والسكري والسرطان وأمراض القلب.

الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب تعتبر 600-800 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا كافية لغالبية السكان.

ما هي الآثار الجانبية لنقص فيتامين د؟

بحسب الكليفلاند كلينك، يمكن أن يكون للنقص الحاد في فيتامين (د) آثار خطيرة على الأطفال والبالغين على حد سواء. أكثر الأمراض شيوعًا عند الأطفال هو الكساح، الآثار الجانبية الأخرى هي:

ضعف في العضلات وتشنجات

ألم في العظام

تشوهات المفاصل

التعب المزمن والتعب

مزاج التقلبات والاكتئاب

طرق لتجديد فيتامين د

فيما يلي الطرق الفعالة لزيادة مستويات فيتامين د لديك ، بخلاف امتصاص أشعة الشمس:

الأسماك الدهنية والمأكولات البحرية

وفقًا لخبراء الصحة ، تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة وغيرها من المأكولات البحرية مثل المحار والجمبري والأنشوجة من بين أغنى مصادر الغذاء الطبيعي لفيتامين د.

الفطر

كونه المصدر النباتي الوحيد لفيتامين د، فإن الفطر يصنع العناصر الغذائية عند تعرضه لأشعة الشمس، يساعد الاستهلاك المنتظم للفطريات على زيادة فيتامين D2 و D3 بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

صفار البيض

في حين أن البيض هو أكبر مصدر للبروتين، فإن صفاره يحتوي على نسبة عالية من فيتامين د. يوصي خبراء الصحة بتناول صفار البيض مرتين على الأقل يوميًا لقيمته الغذائية أيضًا.

الأطعمة المدعمة

الأطعمة المدعمة هي مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين د مثل الحليب وعصير البرتقال والحبوب مثل الشوفان والمكسرات مثل اللوز والجوز والزبادي وحتى منتجات الصويا مثل التوفو.