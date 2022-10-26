رجيم الـ1500 سعرة حرارية الأسرع لحرق الدهون بأقل مجهود

بيروت - نادين محمد - قد يساعدك اتباع نظام غذائي صحي على تخسيس الوزن سريعا. إليك خطة رجيم 1500 سعرة حرارية السريع الذي يساعد على التخلص من 4 كيلوجرامات في 14 يوم وتعزيز حرق الدهون والحفاظ على مستويات الطاقة لديك. إليك خطة النظام الغذائي.

الأسبوع الأول

الصباح الباكر (6:30 - 7:00 صباحاً)

ماء دافئ + ملعقة صغيرة خل التفاح (سعرة حرارية)

الإفطار (8:15 - 8:45 صباحًا)

توست متعدد الحبوب + نصف أفوكادو + بيضة مسلوقة + 4 لوزات + كوب قهوة سوداء (360 سعرة حرارية)

منتصف الصباح (10:30 صباحًا)

تفاحة + خبز ذرة (257 سعرة حرارية)

الغداء (12:30 - 1:00 مساءً)

نصف كوب خس + كوب خضار (طماطم + كوسة + فلفل رومي) + 3 شرائح من الدجاج المشوي / نصف كوب فاصوليا سوداء مسلوقة + تتبيلة خفيفة (ملعقتان كبيرتان زيت زيتون + ملعقة كبيرة خردل + 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون) + نصف كوب منخفض زبادي دسم (552 سعرة حرارية).

وجبة خفيفة مسائية (4:00 مساءً)

كوب بطيخ + 10 وحدات فستق مقشر (85 سعرة حرارية)

العشاء (7:00 مساءً)

3 شرائح من سمك السلمون المشوي / 1/2 كوب فطر مقلي + نصف كوب سبانخ صغير مع الثوم + 12 كوب شرائح رفيعة من الجزر والشمندر والخيار + كوب حليب دافئ قليل الدسم / حليب الصويا (293 سعرة حرارية)

الأسبوع الثاني

الصباح الباكر (6:30 - 7:00 صباحًا)

ماء دافئ + عصير نصف ليمونة (4 سعرات حرارية)

الإفطار (8:15 - 8:45 صباحًا)

نصف كوب كينوا مع الخضار (جزر ، بازلاء ، طماطم) + 2 لوز + كوب عصير جريب فروت (206 سعرة حرارية)

منتصف الصباح (10:30 صباحًا)

كوب عصير طماطم مع رشة من عصير الليمون ورشة ملح (52 سعرة حرارية)

الغداء (12:30 - 1:00 مساءً)

4 شرائح من التونة المشوية أو المخبوزة (مقطعة) + البروكلي المشوي والكوسا + 12 كوب باستا بزيت الزيتون والملح والفلفل (493 سعرة حرارية)

وجبة خفيفة مسائية (4:00 مساءً)

نصف كوب شرائح خيار (8 سعرات حرارية)

العشاء (7:00 مساءً)

وعاء حمص بالكاري + 2 خبز مسطح + نصف كوب زبادي قليل الدسم (765 سعرة حرارية)



المصدر : موقع stylecraze

ملاحظة من "الجميلة " : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا الرجيم .

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