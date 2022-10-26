صحة ورشاقة

رجيم الـ1500 سعرة حرارية الأسرع لحرق الدهون بأقل مجهود

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بيروت - نادين محمد - قد يساعدك اتباع نظام غذائي صحي على تخسيس الوزن سريعا. إليك خطة رجيم 1500 سعرة حرارية السريع الذي يساعد على التخلص من 4  كيلوجرامات في 14 يوم وتعزيز حرق الدهون والحفاظ على مستويات الطاقة لديك. إليك خطة النظام الغذائي. 

الأسبوع الأول

الصباح الباكر (6:30 - 7:00 صباحاً)
ماء دافئ + ملعقة صغيرة خل التفاح (سعرة حرارية)
الإفطار (8:15 - 8:45 صباحًا)
توست متعدد الحبوب + نصف أفوكادو + بيضة مسلوقة + 4 لوزات + كوب قهوة سوداء (360 سعرة حرارية)
منتصف الصباح (10:30 صباحًا)
تفاحة + خبز ذرة (257 سعرة حرارية)

 

الغداء (12:30 - 1:00 مساءً)
نصف كوب خس + كوب خضار (طماطم + كوسة + فلفل رومي) + 3 شرائح من  الدجاج المشوي / نصف كوب فاصوليا سوداء مسلوقة + تتبيلة خفيفة (ملعقتان كبيرتان زيت زيتون + ملعقة كبيرة خردل  + 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون) + نصف كوب منخفض زبادي دسم (552 سعرة حرارية).
وجبة خفيفة مسائية (4:00 مساءً)
كوب بطيخ + 10 وحدات فستق مقشر (85 سعرة حرارية)

العشاء (7:00 مساءً)
3 شرائح  من سمك السلمون المشوي / 1/2 كوب فطر مقلي + نصف كوب سبانخ صغير مع الثوم + 12 كوب شرائح رفيعة من الجزر والشمندر والخيار + كوب حليب دافئ قليل الدسم / حليب الصويا (293 سعرة حرارية)

الأسبوع الثاني

 

 الصباح الباكر (6:30 - 7:00 صباحًا)

ماء دافئ + عصير نصف ليمونة (4 سعرات حرارية)
الإفطار (8:15 - 8:45 صباحًا)
نصف كوب كينوا مع الخضار (جزر ، بازلاء ، طماطم) + 2 لوز + كوب عصير جريب فروت (206 سعرة حرارية)
منتصف الصباح (10:30 صباحًا)
كوب عصير طماطم مع رشة من عصير الليمون ورشة ملح (52 سعرة حرارية)
الغداء (12:30 - 1:00 مساءً)
4 شرائح من التونة المشوية أو المخبوزة (مقطعة)  + البروكلي المشوي والكوسا + 12 كوب باستا بزيت الزيتون والملح والفلفل (493 سعرة حرارية)
وجبة خفيفة مسائية (4:00 مساءً)
نصف كوب شرائح خيار (8 سعرات حرارية)
العشاء (7:00 مساءً)
وعاء حمص بالكاري + 2 خبز مسطح + نصف كوب زبادي قليل الدسم (765 سعرة حرارية)


المصدر : موقع stylecraze

ملاحظة من "الجميلة " : يجب مراجعة الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذا الرجيم .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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