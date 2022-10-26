شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صباحية تساعد في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نوع نمط الحياة الذي يعيشه الناس مهم، فيمكن أن يساعد بدء اليوم بالطريقة الصحيحة على تجنب الكثير من المشاكل لاحقًا في الحياة، هناك القليل من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار، هي أنه يجب عليك التركيز على وجبة فطور جيدة وصحية ، والبقاء نشيطًا ، وتجنب الكافيين والتوتر خاصة إذا كنت تريد أن تحافظ على مستويات السكر فى الدم معتدلة.

اشرب الماء

الماء هو أول وأهم ضرورة بمجرد استيقاظك، يساعد الماء في خفض مستوى السكر في الدم، وبالتالي الحفاظ على التوازن. يخفف من مستوى السكر في مجرى الدم ، وبالتالي فإن عدم شرب كمية كافية من الماء وحده يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل.

إفطار يحتوى على بروتين

البروتين هو عنصر غذائي آخر معروف بقدرته على خفض مستوى السكر في الدم. احتفظ بهذا في خطة الإفطار الخاصة بك، علاوة على ذلك ، سوف يساعدك على البقاء ممتلئًا وحيويًا طوال اليوم.

تجنب الإفراط في تناول الكافيين

يمكن للقهوة أن ترفع مستوى السكر في الدم. يرتفع هرمون التوتر في الجسم بسبب الكافيين ، تليها سلسلة من الأحداث التي تزيد من مستوى السكر في الدم.

حافظ على نشاطك بعد الإفطار

النشاط ، وخاصة أول الصباح مهم ، حيث يبدأ في خفض نسبة السكر في الدم، تستخدم عضلاتنا الجلوكوز للحصول على الطاقة ، وعندما نمارس الرياضة ، نخرج سكر الدم من مجرى الدم ونستخدمه.

ابق خاليا من الإجهاد

قد يكون التعرض للإجهاد في الصباح الباكر ضارًا حقًا بالصحة ، خاصة بالنسبة لمستوى السكر في الدم، لذا ، تجنب هذا وابدأ يومك بأكثر طريقة سلمية ممكنة، يمكن للأنشطة مثل التأمل والمشي واليوجا وما إلى ذلك أن تفيد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل التوتر والقلق.