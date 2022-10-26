شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل.. اعرفى ازاى تتجنبى ارتفاع ضغط الدم عشان صحتك وصحة جنينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتعرض بعض النساء لارتفاع نسبة ضغط الدم خلال فترة الحمل، وقد تتجاهل بعضهن هذا الأمر، ولا تهتم بارتفاع ضغط الدم، مما يعرض صحتهن وصحة الجنين للخطر، ولذا يجب أن تعلم الحامل تأثير ارتفاع ضغط الدم عليها وعلى الجنين، وذلك وفقا لموقع “WEBMED”.

أشار التقرير، أن تعرض الحامل لارتفاع ضغط الدم يعد من الأمور التي تعرضها للكثير من المشاكل الصحية، فارتفاع ضغط الدم قد يعرض الحامل لتسمم الحمل، أو السكتة الدماغية، وقد يزيد من فرص الإصابة بانفصال المشيمة لديها، هذه الأضرار تزداد لدى الحامل، أما الجنين فقد يتعرض لانخفاض وزنه خلال الولادة، وتعرضه لنقص في نسبة الأكسجين،وزيادة فرص التعرض للولادة المبكرة.

وحول ذلك قدم التقرير، العديد من النصائح التي تقلل من خطورة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، ومنها:

- اتباع نظام غذائي صحي غني بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم وخاصة البوتاسيوم والماغنسيوم لتنظيم نسبته.

- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة، مثل المقليات والمسبكات والأطعمة السريعة.

- الانتظام في ممارسة الرياضة بشكل يومي لأنها تعمل علي تنظيم نسبة ضغط الدم.

- تقليل الملح المضاف للطعام لأنه يعرضها لارتفاع ضغط الدم.

- حافظى على وزنك وتجنب تعرضك لزيادته لأنه يعرضك لارتفاع ضغط الدم.

- الفحص الدوري لضغط الدم والسكر والكوليسترول، يقي من تعرضك لأي مضاعفات خلال فترة الحمل.