شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علاجات طبيعية للتخلص من "الجلد المصطبغ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الاضطرابات المتعلقة بفرط تصبغ الجلد عندما يتغير لون الجلد بسبب حالات مثل حب الشباب والبثور والصدفية وما إلى ذلك، قد يتغير لون الجلد وينشأ عنه بقع داكنة.

يمكن أن يؤثر هذا إما على جسمك بالكامل أو يمكن أن يظهر في مناطق معينة مثل البقع، من المؤكد أن هذه البقع عنيدة جدًا ويصعب إزالتها، لا تتوقع أن تختفي بين عشية وضحاها ولكن يمكنك تجربة هذه العلاجات الطبيعية التالية.

خل حمض التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك، والذي أظهرت الأبحاث أنه قد يخفف تصبغ الجلد.

اللبن

قد تساعد أحماض اللاكتيك في تفتيح البقع الداكنة، جرب وضع أطعمة مثل الحليب أو اللبن الرائب أو اللبن الرائب على بشرتك.

مستخلصات الشاي الأخضر

من المعروف أن مستخلصات الشاي الأخضر تساعد في إزالة التصبغ من البشرة عند وضعها عليها، استخدم هذا العلاج بانتظام، لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها ، لكن من المعروف أنه فعال.

شاي أسود

وجدت دراسة أجريت على الحيوانات أن الشاي الأسود يساعد أيضًا في تفتيح البقع الداكنة إذا تم تطبيقه مرتين يوميًا لمدة شهر تقريبًا.

الصبار

يحتوي الصبار على الألوين ، وهو مركب طبيعي لإزالة التصبغ ثبت أنه يعمل على تفتيح البشرة ويعمل بشكل فعال كعلاج غير سام لفرط التصبغ ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2012.

بصل أحمر

مستخلص البصل الأحمر (Allium cepa) هو أحد مكونات بعض كريمات تفتيح البشرة والندبات المتوفرة تجاريًا. وجدت الأبحاث أن قشر البصل الأحمر المجفف يمكن أن يعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال، ابحث عن كريمات فرط التصبغ التي تحتوي على Allium cepa واستخدمها حسب التوجيهات.