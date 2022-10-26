شكرا لقرائتكم خبر عن الحمى.. هل تختلف درجة الحرارة المرتفعة عند البالغين والأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الأشهر الباردة من العام، وتبدأ معه إصابة البعض بالحمى وأمراض الشتاء، ويمكن أن يكون هذا إما تأثير الطقس البارد أو التعرض للبكتيريا والفيروسات أثناء البقاء في المنزل و درجة حرارة عالية يشير إلى أن الجسم يكافح لمحاربة الالتهابات، ولكن هل هناك فروق في درجات الحرارة المرتفعة لدى الأطفال والبالغين؟

ما هي درجة الحرارة المرتفعة ؟

غالبًا ما تُعرف درجة الحرارة المرتفعة باسم الحمى وهي أعلى من 38 درجة مئوية ، حيث تعد درجة حرارة الجسم القياسية للبالغين هي 37 درجة مئوية (98.6 فهرنهايت)، ومع ذلك ، من المحتمل أن يتقلب هذا خلال اليوم اعتمادًا على الوقت من اليوم والأنشطة والعمر.

وفقًا للخبراء حسب موقع " healthsite"، فإن النطاق الطبيعي لدرجة الحرارة هو 36.1 درجة مئوية (97 فهرنهايت) إلى 37.2 درجة مئوية (99 فهرنهايت) - ولكن إذا شعر المرء بارتجاف أو سخونة ، فقد يكون ذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي يمكن أن تزيد عن 38 درجة مئوية أو 100.4 درجة مئوية.

الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة لهما الأعراض التالية :

احمرار الجلد

التعرق

الشعور بسخونة في الصدر والظهر أكثر من المعتاد

ما هي أعراض ارتفاع درجة الحرارة؟

عند الأطفال والرضع ، تكون درجة حرارة الجسم الطبيعية أقل من درجة حرارة البالغين - 36.4 درجة مئوية أو 97.5 درجة فهرنهايت. ومع ذلك ، فإن عتبة ارتفاع درجة الحرارة هي نفسها.

ما هي أسباب ارتفاع درجات الحرارة؟

غالبًا ما يُنظر إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى على أنه أحد أعراض العدوى مثل الأنفلونزا أو كورونا، في العادة، لا يشير ذلك إلى شيء خطير للغاية، حيث تحدث درجات الحرارة المرتفعة أيضًا نتيجة أخذ لقاح فيروس كورونا، وهي طريقة لإثبات أن الجسم يحارب الفيروس. ولكن يمكن أن يرتبط أحيانًا بشروط أخرى أيضًا:

الإنهاك الحراري

التهاب المسالك البولية

التهاب اللوزتين

هل يجب أن تقلق من ارتفاع درجات الحرارة؟

لا تستدعي درجة الحرارة المرتفعة دائمًا رحلة طارئة إلى الطبيب لأنها تنحسر على مدى ثلاثة إلى أربعة أيام، كل ما يحتاجه الشخص هو الراحة وتناول الأطعمة الخفيفة وشرب الكثير من الماء وتناول الأدوية بانتظام.

يجب على البالغين مراجعة الطبيب إذا شعروا بالعطش الشديد ، ولاحظوا وجود بول داكن أو قليل، وكان لديهم تقلصات عضلية وشعور بالدوخة أو الضعف.

عند الأطفال، إذا لاحظت وجود طفح جلدي ، خذهم إلى الطبيب. يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر مراجعة الطبيب إذا كانت درجة حرارتهم 39 درجة مئوية أو 102.2 فهرنهايت أو أعلى.