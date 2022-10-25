شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ماء الورد.. يفتح الهالات السوداء وغسول للعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ماء الورد هو ماء عطري يتم تحضيره عن طريق نقع بتلات الورد في الماء، لقد كان أحد أكثر المكونات تنوعًا المستخدمة في المنازل في شرق آسيا، فهو لا يهدئ البشرة بشكل كبير فحسب، بل يوفر أيضًا لأعيننا الكثير من الفوائد، عندما يتعلق الأمر بالعناية بالعيون، يمكن استخدامه كمنظف عضوي وقابض أيضًا، بصرف النظر عن هذا ، فإن خصائصه المضادة للبكتيريا قد تقلل من الانزعاج الناجم عن التلوث والغبار، وإليك بعض الطرق المنعشة التي يمكنك من خلالها إحضار ماء الورد لإنقاذ عيونك ، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

4 فوائد ماء الورد: 1. يخفف الهالات السوداء:

يعتبر ماء الورد مفيدًا لتفتيح الهالات السوداء العنيدة ، خذ وعاء وأضف ملعقتين كبيرتين من الحليب البارد و 2 ملاعق كبيرة من ماء الورد البارد فيه، ربت الكرة القطنية واتركيه لمدة 20-25 دقيقة، ضعي الخليط تحت عينيك واتركيه لبعض الوقت اشطفيه بالماء البارد وكرري العملية يوميًا للحصول على نتائج فعالة.

2 . استخدمه كغسول للعين:

بعد العمل لساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر ، يكون الإجهاد والتهيج في العين أمرًا شائعًا جدًا، من الأفضل دائمًا الاحتفاظ بماء الورد في متناول اليد، كل ما عليك فعله هو غسل عينيك باستخدامه، خذى بعض الماء العادي وأضيفى إليه بضع قطرات من ماء الورد البارد، أغمضى عينيك واغسلهيما بنفس الطريقة.

3. يزيل الغبار:

مع زيادة الغبار والتلوث في البيئة ، يتم استهداف أعيننا بسهولة، نظرًا لأنه من المستحيل تمامًا إزالة كل الغبار من العين بالماء فقط ، أضف بضع قطرات من ماء الورد في عينيك قبل النوم واضغط عليها قليلاً لإزالة الأوساخ، بمجرد الانتهاء من ذلك ، اغسل وجهك بالماء البارد.

4. يهدئ تهيج العين:

يمكن أن يكون التهيج والإحساس بالحرقان في العينين مزعجين للغاية، إذا كنت تعاني من نفس الشيء ، فإن ماء الورد سيساعدك بالتأكيد أضيفى بضع قطرات من ماء الورد إلى عينيك وأغلقها لمدة 10 دقائق، سيؤدي القيام بذلك إلى تهدئة عينيك إلى حد كبير.