شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ضيق التنفس.. من النوبة القلبية إلى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضيق التنفس هي حالة لا يستطيع فيها الفرد أن يتنفس بعمق وأحيانًا يكافح من أجل التنفس، قد تواجه هذا عند صعود الدرج، أو عند الجري بسرعة.

في حين أن هذا قد يكون حالة شائعة يعاني منها الكثير من الأشخاص، فقد يكون أيضًا أحد أعراض بعض الحالات الصحية الرئيسية مثل مشاكل القلب والرئة، لذلك، إذا كنت تشعر بضيق شديد في التنفس بشكل متكرر ، يجب عليك استشارة الطبيب لهذه الحالة.

وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب تؤدي إلى هذه الحالة، من الحساسية لأمراض القلب، يمكن أن تكون أسباب الحالة لا حصر لها ويمكن أن تتراوح من شيء بسيط إلى بعض المشكلات الصحية الرئيسية، لذلك، إذا شعرت بضيق في التنفس، يجب عليك مراجعة الطبيب لاستبعاد أي حالة صحية ضارة.

ما هي أسباب ضيق التنفس؟

ألقِ نظرة على بعض أسباب ضيق التنفس.

الربو:

هذه حالة تضيق فيها المسالك الهوائية، يمكن أن يسبب ذلك صعوبة في التنفس ويؤدي أيضًا إلى ضيق في التنفس، قد يمثل الربو عائقًا أمام أنشطتك اليومية ، وفي بعض الأحيان ، قد تصبح الحالة شديدة وقد تتطلب دخول المستشفى في حالات الطوارئ، ومع ذلك ، لا يوجد علاج دائم للربو ويمكن السيطرة على الأعراض فقط.

مرض الانسداد الرئوي المزمن:

يُعرف أيضًا باسم مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهو مرض رئوي التهابي مزمن يعيق تدفق الهواء من وإلى الرئتين، يمكن أن تتمثل أعراض الحالة في صعوبة التنفس والصفير والسعال من بين أمور أخرى، يحدث هذا عادة عندما تتعرض للجسيمات والغازات المهيجة لفترة طويلة، الأشخاص الذين يدخنون السجائر معرضون أيضًا لخطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

فيروس كورونا:

بالنظر إلى الوضع اليوم ، يجب على الأشخاص الذين يشعرون بضيق التنفس التفكير في إجراء اختبار كورونا، فقد يكون هذا أحد الأعراض الأولى للعدوى وتجاهل مثل هذه الأعراض قد يجعل الحالة قاتلة، لذلك ، من المهم للغاية أن تخضع للاختبار حتى تتجنب مخاطر وقوع أي وفيات.

الاتهاب الرئوي:

هي عدوى تؤدي إلى التهاب الحويصلات الهوائية في الرئتين، قد تمتلئ الأكياس بالسوائل أوالقيح مما قد يسبب السعال والحمى وضيق التنفس أيضًا، يمكن أن تكون أسباب الالتهاب الرئوي الفيروسات والبكتيريا والفطريات والكائنات الحية الأخرى. يمكن أن تكون الحالة خفيفة ، ومع ذلك ، إذا لم يتم توفير العلاج المناسب ، فقد تصبح مهددة للحياة.

قصور القلب:

المعروف أيضًا باسم قصور القلب الاحتقاني، تحدث هذه الحالة عندما لا تضخ عضلات القلب الدم مما يؤدي في النهاية إلى عودة الدم وتراكم السوائل في الرئتين مما يسبب ضيق التنفس.

النوبة القلبية:

ضيق التنفس من أولى أعراض النوبة القلبية، تحدث النوبة القلبية عندما يتوقف تدفق الدم أو ينخفض، يحدث هذا عادة نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول في شرايين القلب.

السمنة:

هي حالة تكثر فيها نسبة الدهون في الجسم، قد يؤدي هذا إلى ظهور العديد من المشكلات الصحية بدءًا من مرض قلبي لأنواع معينة من السرطانات، قد يكون ضيق التنفس أيضًا نتيجة للسمنة ، وبالتالي ، إذا كنت تعاني من السمنة ، فمن المهم أن تعمل على تقليل الدهون في الجسم.

هذه ليست فقط الأسباب الوحيدة لضيق التنفس، ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه هي أكثرها شيوعًا.