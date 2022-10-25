شكرا لقرائتكم خبر عن الطفح الجلدي..تعرف على أسباب الحالة المرضية والعلاجات المنزلية المناسبة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطفح الجلدي عادة ما يظهر على الجلد بشكل متورم ومتهيج، يمكن أن تكون هذه المناطق مثيرة للحكة ومؤلمة حسب المنطقة ونوع الطفح الجلدي. وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن يكون الطفح الجلدي نتيجة لرد فعل تحسسي قد يحدث بسبب بعض الأدوية أو الأطعمة أو المكونات، ويمكن أيضا أن تكون الطفح الجلدي جافًا ورطبًا ومتشققًا وقد يتغير لونه.

يتأثر الناس في جميع أنحاء العالم بنوع من الطفح الجلدي، في حين أن هناك علاجات متاحة لمعظمهم، قد لا يمكن علاج بعضها ويمكن للمرء فقط منع تكرار الأعراض مرة أخرى.

ما الذي يسبب الطفح الجلدي؟

لا يوجد سبب محدد للطفح الجلدي وأحيانًا قد يكون نتيجة لحالات صحية وأمراض أخرى، ولكن ألقى نظرة هنا على بعض أسباب الطفح الجلدي.

التهاب الجلد التماسي:

تحدث هذه الأنواع من الطفح الجلدي عادةً عندما يتلامس الجلد مع مادة غريبة تؤدي في النهاية إلى ظهور طفح جلدي، قد يكون هذا بسبب وجود مكونات معينة في منتجات العناية بالجلد التي تلامس الجلد بشكل مباشر، وقد يكون هذا الطفح الجلدي أحمر اللون ومثير للحكة وملتهب أيضًا.

الأدوية:

يمكن أن تكون الأدوية أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للطفح الجلدي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل تحسسية قد تؤدي في النهاية إلى ظهور طفح جلدي، قد تجعل بعض الأدوية بشرتك حساسة للضوء وقد يؤدي الخروج في ضوء الشمس إلى التهاب الجلد وإحمراره.

اللدغات واللسعات:

لدغات ولسعات الحشرات قد تكون أيضًا سببًا للطفح الجلدي، فعندما تلدغ أو تلدغ حشرة أو حشرة ، يكون هناك رد فعل في المنطقة قد يؤدي في النهاية إلى ظهور طفح جلدي. يمكن أن تكون هذه الطفح الجلدي مؤلمة وتسبب أيضًا تورمًا قد يستغرق بعض الوقت لتهدأ.

الأكزيما:

هذه حالة جلدية شديدة وتتطور عادة خلال سنوات الطفولة. تعتمد أعراض الحالة على عمر الفرد ، ومع ذلك ، فإن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا هي ظهور بقع قشرية وجافة على الجلد ، وطفح جلدي وحكة وخشونة في الجلد.

السعفة:

تحدث هذه الحالة عادة بسبب فطر وعادة ما تصيب العدوى الطبقة العليا من الجلد وفروة الرأس، يميل الجلد إلى الشعور بالحكة مع ظهور طفح جلدي أحمر على شكل حلقات. إلى جانب ذلك، قد تلاحظ أيضًا أن الشعر بالقرب من هذه البقع يتكسر.

الصدفية:

تصيب هذه الحالة عادة الركبتين والمرفقين والجذع وفروة الرأس ويميل الجلد في هذه المناطق إلى الاحمرار والحكة، يمكن أن تصبح الصدفية مؤلمة أحيانًا وقد يكون من الصعب عليك النوم أو القيام بأي نشاط آخر بتركيز.

جدري الماء:

عادة ما يكون سبب هذه الطفح الجلدي هو فيروس ويميل الجلد إلى أن يصبح أحمر اللون ومثير للحكة، إلى جانب ذلك ، هناك نتوءات وبثور تتشكل في جميع أنحاء الجسم ويمكن أن تجعل من الصعب عليك القيام بأي نوع من النشاط. لذلك ، عادة ما يُطلب من الشخص الذي يعاني من جدري الماء أن يستريح.

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب أخرى للطفح الجلدي والأسباب المذكورة أعلاه ليست الأسباب الوحيدة. لذلك ، عندما تلاحظ وجود طفح جلدي على جسمك ، اذهب واستشر طبيبًا حيث يمكنه تشخيص الحالة بشكل أفضل وتقديم الإرشادات المطلوبة.

ما هي العلاجات المنزلية للطفح الجلدي؟الصبار الطازج:

يمكن استخدام الصبار لعدة أغراض وهو مفيد أيضًا في علاج الطفح الجلدي، حيث يُعرف الصبار بخصائصه المضادة للالتهابات والميكروبات والفيروسات ومضادات الأكسدة التي تساعد على التئام الطفح الجلدي وتوفير الراحة.

زيت جوز الهند:

يحتوي زيت جوز الهند على خصائص ترطيب تساعد في علاج الطفح الجلدي ، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة تساعد على تقليل الطفح الجلدي.

الكمادات الباردة:

يمكن اعتبارها من أسهل الطرق لتخفيف الآلام الناتجة عن الطفح الجلدي، فيمكنك استخدام الكمادات الباردة على المناطق المصابة من الجلد والتي ستساعد في تخفيف الألم وكذلك التورم. يمكن أن يقلل أيضًا من الاحمرار والحكة.

أملاح إبسوم:

يستخدم هذا عادة للأشخاص الذين يعانون من آلام العضلات وآلامها. ومع ذلك ، فإن أملاح إبسوم مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يعانون من الطفح الجلدي لأنها تساعد في تهدئة الحكة والقشور.

زيت شجرة الشاي:

من المعروف أن هذا الزيت مفيد للعديد من الأمراض الجلدية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة. يمكن لزيت شجرة الشاي تهدئة الطفح الجلدي ومع ذلك ، من المعروف أيضًا أنه مفيد لحب الشباب والبثور.