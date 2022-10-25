بيروت - نادين محمد - فوائد بذور البقدونس للنساء عديدة، فهي تحتوي على خصائص مدرة للبول ومضادات للأكسدة ومضادة للبكتيريا، ويمكن استخدام البقدونس في علاج أمراض الكلى، مثل عدوى المسالك البولية أو حصوات الكلى. يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في علاج ارتفاع ضغط الدم بسبب آثاره المدرة للبول.

تشمل الفوائد الصحية لبذور البقدونس للنساء ما يلي:

1.تعالج التهابات المسالك البولية

تحتوى البقدونس على مضادات للميكروبات ومدر للبول، والتي يمكن أن تساعد في ظهور التهابات المسالك البولية المتكررة.

2. تقوية جهاز المناعة

يمكن أن تساعد البقدونس في تقوية جهاز المناعة لأنها غنة بفيتامين C والزنك وفيتامين A وتحتوي أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات.

تظهر بعض الدراسات أن البقدونس فعالة بشكل خاص ضد البكتيريا مثل Staphylococcus aureus وBacillus subtilis وEscherichia coli. كما أنه فعال في علاج فيروسات البرد والإنفلونزا.

3.التحكم في مرض السكري

يمكن أن يكون تناول البقدونس مفيدًا لمرضى السكر وحماية الكبد بسبب تأثيره المضاد للأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في البقدونس أيضًا على منع ظهور مرض السكري، مما يجعلها خيارًا رائعًا للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري.

4. تحسين ضغط الدم وعلاج احتباس السوائل

البقدونس غني بالبوتاسيوم الضروري لإخراج الصوديوم عن طريق البول. كما أن له خصائص مدرة للبول. يساعد هذان العاملان على خفض ضغط الدم ومكافحة احتباس السوائل.

5. منع وعلاج فقر الدم

البقدونس غني بالحديد وحمض الفوليك، يمكن أن يكون مفيد في علاج فقر الدم. ويعد الحديد هو أحد مكونات خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين في الدم، بينما يعد حمض الفوليك ضروريًا أيضًا لتكوين هذه الخلايا وتطورها.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البقدونس أيضًا على فيتامين سي الذي يساعد على امتصاص الحديد في الأمعاء.

6. تعزيز صحة العين والرؤية

البقدونس غني بالكاروتينات، وخاصة اللوتين والزيازانثين، وهي مكونات تساعد في الحفاظ على الرؤية وتعزيز صحة العين. تظهر بعض الدراسات أن هذه المركبات تساعد في منع التنكس البقعي المرتبط بالشيخوخة، وهو مرض يمكن أن يؤدي إلى العمى.

7. حماية الجلد

يحتوي البقدونس على اللوتين، وهو نوع من الكاروتين الذي يحتوي على عمل مضاد للأكسدة. يساعد على تقليل الضرر التأكسدي بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البقدونس على فيتامين سي، وهو ليس فقط مضادًا قويًا للأكسدة، ولكنه يعزز أيضًا تكوين الكولاجين في الجسم، مما يقلل من ترهل الجلد ويجعل البشرة مشدودة ومرنة.

8. يمنع ظهور حصوات الكلى

يساعد البقدونس على تحفيز التخلص من السوائل في الجسم، وهو يمكن أن يساعد أيضًا في إفراز البول للكالسيوم وزيادة درجة الحموضة في البول. يمكن أن تمنع هذه العوامل معًا تكوين حصوات الكلى.

9. الوقاية من السرطان والأمراض المزمنة

البقدونس غني بمضادات الأكسدة والفلافونويد والكاروتينات، وهي مركبات تساعد على مكافحة الأضرار الخلوية التي تسببها الجذور الحرة وكذلك الإجهاد التأكسدي. ترتبط هذه العمليات بتطور السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.

ترتبط مركبات الفلافونويد بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والسمنة. يمكن أن تمنع الكاروتين، مثل اللوتين، نمو الخلايا السرطانية في سرطان الثدي. فيتامين c، الموجود أيضًا في البقدونس، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

10. منع أمراض القلب

البقدونس غني بحمض الفوليك، فيتامين ب المركب الذي يمنع تكوين لويحات دهنية على طول الأوعية الدموية. يساعد ذلك في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية والوقاية من أمراض مثل تصلب الشرايين أو الاحتشاء أو السكتة الدماغية.

كما أنه يحتوي على فيتامين K الذي يحسن صحة الأوعية الدموية من خلال إبقائها مرنة ومنع تراكم الكالسيوم الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين.

المصدر : موقع tuasaude

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