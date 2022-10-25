شكرا لقرائتكم خبر عن الكركم لإنقاص الوزن.. 5 طرق للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفات إنقاص الوزن منتشرة في جميع أنحاء الإنترنت، ولكن هل تعرف أن واحدة من أكثر الوصفات الأساسية والأكثر فاعلية .

تقرير موقع " boldsky" الهندى كشف عن أحدى التوابل الموجودة في الكثير من المطابخ التي قد تساعد في انقاص الوزن، وهى الكركم.

الكركم، هو أحد التوابل الشائعة جدًا التي تستخدم في جميع الأطباق تقريبًا حول العالم، لكن الكركم أكثر من مجرد توابل، فهو يحتوي على بعض الفوائد الصحية المذهلة، بما في ذلك تعزيز فقدان الوزن.

يأتي الكركم معبأ بالكركمين ، مما يساعد في تعزيز فقدان الوزن بشكل فعال، الكركمين هو بوليفينول أصفر ذو أساس نباتي هو مصدر لمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات.

وصفات الكركم لإنقاص الوزن

إليك 5 وصفات سهلة وفعالة لفقدان الوزن يمكنك تجربتها باستخدام الكركم الطازج والعضوي:

شاي الكركم بالعسل

يصبح شاي الكركم عند نقعه مع بعض دفقات العسل الخام والعضوية مشروبًا رائعًا لفقدان الوزن، من المعروف أن العسل يثبط الشهية وله خصائص مضادة للالتهابات تعزز فقدان الوزن بشكل فعال .

شاي الكركم بالقرفة

القرفة من التوابل الأخرى المعروفة بخصائصها في إنقاص الوزن، يمكنك ببساطة إضافة بضع أعواد من القرفة العضوية إلى شاي الكركم وتناوله.

شاي الزنجبيل بالكركم

يُعرف الزنجبيل ، بأنه مصدر كبير آخر لمضادات الأكسدة والأعشاب، بخصائصه في إنقاص الوزن، خذ إبريق الشاي، أضف إليه الماء والزنجبيل الطازج المسحوق، واتركه حتى يغلي، أضف الكركم واتركه ينقع لفترة من الوقت، قم بتصفية المشروب وتناوله يوميًا، يعمل الزنجبيل كمثبط طبيعي للشهية، وهو من أفضل الطرق لفقدان الوزن.

أضف الكركم إلى وصفاتك

يمكنك أيضًا جعل إضافة القليل من الكركم إلى جميع أطباقك عادة، يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات مما يجعله مناسبًا للإضافة إلى أي طبق.

حليب الكركم

اشرب كوبًا من الحليب مع بعض الكركم العضوي والطازج، فهو لا يقوي مناعتك ضد البرد والسعال فحسب، بل يعزز أيضًا فقدان الوزن، الوقت المناسب لشرب الكركم والي دود هو في الليل (قبل أن تذهب للفراش).