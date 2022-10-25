شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تساعدك على النجاة من الحساسية الشتوية ونزلات البرد والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشعور بالقشعريرة والعطس وآلام المفاصل أبرز أعراض الإصابة البرد أو الأنفلونزا أو حتى الحساسية الشتوية، وأفضل طريقة لمنعها هو أن يكون لدينا الكثير من العلاجات الطبيعية، التى يمكنك اللجوء إليها عند ظهورها، وتحتوى بعض الأطعمة على الفيتامينات الصحيحة مثل المعادن، والمغذيات الكبيرة التى تحتاجها أجسامنا لتقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، والتى نستعرضها وفقا لما نشره موقع onegreenplanet.

1. البطاطا الحلوة

تحتوى البطاطا على بيتا كاروتين، الذى يتحول إلى فيتامين أ فى الجسم، حيث يساعد فيتامين (أ) على محاربة الجذور الحرة التى تضعف جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد أيضًا فى تحسين صحة الكبد، كما توجد أيضًا كميات عالية من فيتامين سى فى البطاطا، والتى تساعد فى التخلص من الجذور الحرة، إلى جانب تقوية المناعة العامة.

2. الجزر

الجزر غنى بفيتامين أ وفيتامين ج، اللذين يقدمان نفس الفوائد مثل البطاطا، كما تم ربط الجزر بتحسين حتى أخطر الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان، كما أنه مفيد للتخلص من المخاط الزائد من الجسم وممتازة لمحاربة الحالة المزاجية السيئة.

3. السبانخ

السبانخ مصدر جيد لفيتامينات أ ، ج ، هـ ، ك ، والقليل من فيتامينات ب أيضًا، وتوفر السبانخ أيضًا بروتينات لدعم الجسم وتقوية الوظيفة العامة لأعضاء الجسم، سواء أكانت مطبوخة أو نيئة، فإن السبانخ هى أيضًا مصدر جيد للحديد وسيزيد فيتامين C الطبيعي من امتصاص الحديد في جسمك لتحسين وظيفة خلايا الدم الحمراء. يساعد فيتامين هـ في درء الجذور الحرة ويساعد فيتامين ك في تدفق الدم الصحي بشكل عام ، وهو أمر ضروري لصحة المناعة بشكل عام.

4. الشاى الأخضر

يحتوى الشاى الأخضر على العديد من الفوائد العلاجية ، بدءًا من الطريقة التي يقلل بها الالتهاب في الجسم ويعزز وظيفة المناعة، عند شربه دافئًا ، يساعد المشروب أيضًا على التخلص من المخاط الزائد ، ويهدئ التهاب الحلق ، ويساعد في التطهير العام. يعتبر الشاي الأخضر أيضًا مصدرًا رائعًا للحمض الأميني L-theanine ، الذي يساعد في تقليل التوتر عقليًا وجسديًا، استهدف الحصول على ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأخضر العادي في يومك عندما لا تكون على ما يرام.

5. البازلاء الخضراء

يساعد البروتين فى دفاع الجسم وآليات تقويته، وتعد البازلاء واحدة من أسهل الخيارات للهضم والأقل تكلفة وصديقة للجسم، حيث إنها مصدر غنى للأحماض الأمينية والألياف ولها نكهة حلوة لذيذة.

6. بذور قرع العسل

بذور قرع العسل غنية بالحديد والبروتين وحتى أحماض أوميجا 3 الدهنية، إنها واحدة من البذور القليلة التى تقدم فوائد قلوية، إلى جانب بذور عباد الشمس، يشير لونها الأخضر الفاتح إلى محتواها العالى من الكلوروفيل الذى يقوى الجسم ويقلل الالتهاب ويعزز القلوية التى تقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، تعد بذور قرع العسل أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين E لمحاربة الجذور الحرة، ويمكن أن يساعد محتواها العالى من الأحماض الأمينية فى تعزيز الحالة المزاجية الصحية وقوة الجسم.

7. الثوم والزنجبيل والبصل

الثوم والزنجبيل والبصل الأفضل فى مكافحة أكثر الأمراض شراسة، جميعها مفيد لتقليل الالتهاب وإزالة المخاط وتحسين الحساسية وتقليل المدة الإجمالية للمرض امزجها في الحساء وجذر الزنجبيل في الشاي كلما أمكنك ذلك.