كيف تشاهد كسوف الشمس بأمان وطرق الوقاية من فقدان البصر؟

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القاهرة - سامية سيد - حذر المعهد القومي للبحوث الفلكية من النظر لكسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين، حيث تشهد مصر كسوفاً جزئياً للشمس يبدأ الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وبحسب ما ذكر المعهد فإن النظر المباشر لكسوف الشمس يعرض العين لآشعة الشمس الضارة مما يؤدي إلى تلف العين، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية مشاهدة كسوف الشمس بأمان وطرق الوقاية من فقدان البصر، بحسب موقع " prevent blindness".

ويجب ألا تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرة أثناء كسوف الشمس، خاصة خلال الكسوف الجزئي، حيث يمكن أن يتسبب النظر إلى الشمس مباشرة في إلحاق ضرر دائم لعينيك.

ما هو كسوف الشمس؟

يحدث كسوف الشمس عندما يتحرك القمر بين الشمس والأرض يتسبب القمر في منع ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض، مما يلقي بظلاله على الأرض.

يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يحجب القمر الشمس تمامًا. يضيء الغلاف الجوي الخارجي للشمس (المسمى بالإكليل الشمسي) حول القمر عندما يحجب الشمس

. يحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يحجب القمر جزءًا من الشمس فقط يمكن أن يؤدي مشاهدة كسوف الشمس الجزئي إلى تعريض عينك لأشعة الشمس مما يتسبب في تلف العين.

كيف يمكن أن تتأثر عيناك بكسوف الشمس؟

تعريض عينيك للشمس دون حماية مناسبة للعين أثناء كسوف الشمس يمكن أن يسبب "عمى الكسوف" أو حروق الشبكية ، المعروفة أيضًا باسم اعتلال الشبكية الشمسي.

يمكن أن يتسبب هذا التعرض للضوء في إتلاف أو تدمير الخلايا في شبكية العين (الجزء الخلفي من العين) التي تنقل ما تراه إلى الدماغ.

يمكن أن يكون هذا الضرر مؤقتًا أو دائمًا ويحدث بدون ألم قد يستغرق الأمر بضع ساعات إلى بضعة أيام بعد مشاهدة كسوف الشمس لإدراك الضرر الذي حدث.

أضرار تحدث للعين من النظر إلى كسوف الشمس دون حماية مناسبة؟

-فقدان الرؤية المركزية (اعتلال الشبكية الشمسي)

-رؤية مشوهة

-تغير في رؤية الألوان

إذا لاحظت أعراضًا بعد مشاهدة كسوف الشمس، فاطلب العلاج من أخصائي العيون.

كيفية مشاهدة كسوف الشمس بأمان

المرة الوحيدة التي يمكنك فيها مشاهدة كسوف الشمس بأمان بدون معدات خاصة هي أثناء الكسوف الكلي للشمس هذا عندما يغطي القمر الشمس بالكامل.

ليس من الآمن أبدًا النظر إلى كسوف جزئي للشمس بدون معدات أو تقنيات سلامة مناسبة.

خلال الفترة القصيرة جدًا التي تكون فيها الشمس في الكسوف الكلي للشمس، من الآمن النظر إليها ، لكن افعل ذلك بحذر.

حتى أثناء الكسوف الكلي للشمس ، قد يستمر الخسوف الكلي لفترة قصيرة فقط، وإذا كنت تتطلع نحو الشمس بينما يتحرك القمر بعيدًا عن حجب الشمس، فقد تتعرض لحرق شمسي على شبكية العين مما قد يتسبب في حدوث ضرر لعينيك.

بعض الطرق الشائعة لمشاهدة كسوف الشمس بأمان:

-يمكن متابعه هذه الظاهرة بطريقة غير مباشرة عن طريق وضح لوح من الكارتون المخرم بثقوب صغيرة و كثيره امام قرص الشمس المظلم لتنتقل هذه الأشعة الي سبورة بيضاء و يمكن للناظرين النظر لهذه السبورة البيضاء و التي يتكون عليها صورة للكسوف الجزئي بدون اي ضرر علي مركز الابصار.

- الأمان التام للنظر لهذه الظاهرة يكون من خلال استخدام نظارات اللحام و التي تحتوي علي سبائك الكروم و الالومنيوم لتمنع الأشعة القريبة من تحت الحمراء.

-مرشحات مايلر: تتوفر الألواح البلاستيكية المصنوعة من الألمنيوم على شكل نظارات رؤية الكسوف أو يمكن قصها وتحويلها إلى صندوق عرض.

-طرق أخرى: توجد طرق أخرى لمشاهدة كسوف الشمس بأمان على التلفزيون أو معهد البحوث الفلكية.

لا تشاهد كسوف الشمس بالطرق التالية

كن حذرًا بشأن كيفية مشاهدتك لكسوف الشمس. لا يوصى بمشاهدته بالطرق التالية:

-الهاتف الذكي: يمكن أن تعرضك مشاهدة كسوف الشمس على كاميرا هاتفك الذكي لخطر النظر إلى الشمس عن طريق الخطأ قد يؤدي ذلك أيضًا إلى إتلاف كاميرا هاتفك الذكي.

-محدد منظر الكاميرا: لا تنظر أبدًا إلى كسوف الشمس من خلال عدسة الكاميرا البصرية. يمكن أن يضر عينيك بنفس طريقة النظر إليها مباشرة.

-المرشحات غير الآمنة: ما لم تكن مصممة خصيصًا لعرض كسوف الشمس، فلا يوجد مرشح آمن للاستخدام مع أي جهاز بصري (تلسكوبات ، مناظير).

- جميع الأفلام الملونة ، والأفلام بالأبيض والأسود وأفلام الأشعة السينية والزجاج المدخن والنظارات الشمسية كل هذه العناصر يمكن أن تزيد من خطر إتلاف عينيك.