أطعمة ترفع من مستويات هرمون السعادة 

بيروت - نادين محمد - شعورنا بالسعادة، ما هو إلا مجموعة من المواد الكيميائية! هل لك سيدتي أن تصدقي هذه المعلومة؟

نعم هرمون السعادة، أو في الحقيقة، هرمونات السعادة، السيروتونين Serotonin، الإندورفين Endorphin ، الدوبامين Dopamine والأوكسيتوسين Oxytocin، جميعها مواد كيميائية طبيعية، تلعب دور الناقل العصبي بالمخ وتقوم بدور رئيسي في إضفاء الشعور بالسعادة، لكن الاسمين الأكثر شيوعاً من بين هذه المصطلحات لهرمون السعادة السيروتونين والدوبامين.

تأثير هرمون السعادة على الجسم



• يعمل هرمون السعادة كناقل عصبي في الدماغ، ينظم القلق والحالة المزاجية العامة، وانخفاض معدله يرتبط بالاكتئاب.

• هرمون السعادة لا يوجد فقط بالمخ، إنما في الصفائح الدموية والمعدة، لكن بكميات قليلة، فهو يتحكم في أداء الأمعاء، ومن عوارض نقصه، الإمساك.

• هرمون السعادة أحد أسباب الشعور بالغثيان، وهو أيضاً المسؤول عن حالة الإسهال عند الإصابة بتسمم غذائي، فيحفز الجسم على القيء والإسهال.

• وجود هرمون السعادة في الصفائح الدموية يساعد على التئام الجروح، فتطلق مادة السيروتونين التي تقوم بدورها في تضييق الشرايين الدقيقة، ما يساعد على حدوث جلطات دموية محلية، وبالتالي تخثر الجروح.

• يعتبر هرمون السعادة مسؤولاً عن تحفيز أجزاء الدماغ التي تتحكم في النوم والاستيقاظ.

• يلعب هرمون السعادة دوراً مهماً في صحة العظام، إذ إن ارتفاع مستوياته في الجسم يؤدي إلى هشاشتها.

• ارتفاع معدلات هرمون السعادة يقلل من الرغبة الجنسية، في حين انخفاضها يضاعف من الرغبة الجنسية.

ولأن النظام الغذائي يلعب دوراً في تنظيم مستويات هرمون السعادة في الجسم، هذه قائمة بأصناف الأطعمة التي ينصح بتناولها والتي تعمل على زيادة معدلاته، وبالتالي التقليل من فرص الاكتئاب.

أطعمة ترفع مستوى هرمون السعادة



المكسرات



كالبندق، اللوز والجوز أو عين الجمل. ينصح بتناولها يومياً، فهي غنية بفيتامين B6 بيريدوكسين Pyridoxine وفيتامين B9 أو ما يعرف بحمض الفوليك Folic Acid، هذا إضافة إلى أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في إطلاق السيروتونين في مجرى الدم.

منتجات الألبان



يحتوي الحليب ومشتقاته على ألفا لاكتالبومين Alpha-lactalbumin الذي بدوره يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان Tryptophan، وهو حمض أميني يحفز إنتاج السيروتونين، ما يحث على الشعور بالنعاس، لذا ينصح بتناول كوب من الحليب قبل النوم لننعم بنوم هادىء. بدوره الزبادي يحتوي على عنصر البروبيوتيك Probiotic والأجبان على التيرامين Tyramine، وكلاهما يرفعان من مستوى هرمون السعادة.

القهوة



الكافيين الموجود في القهوة يرفع من مستوى من هرمون السعادة، لذا عند تناول هذا المشروب المحبب للكثير، يشعر المرء بالراحة والمتعة.

أحماض أوميغا 3 الدهنية

الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية ترفع معدلات هرمون السعادة، وهي تتوفر في أسماك التونة، السالمون، السردين، زيت السمك، زبدة الشيا.... هذا إضافة إلى بعض الأنواع من البذور، كبذور الشيا، الكتان، القرع، البطيخ، الريحان، الحبة السوداء...

البيض



البيض مصدر غني للبروتين، يحتوي كذلك على أحماض أمينية أساسية وأحماض دهنية ترفع من مستوى هرمون السعادة.

الفواكه



كالموز، الخوخ، المانجو، الأناناس، البابايا، الكيوي، الفراولة، التوت البري، التفاح، البرتقال، الجريب فروت، الطماطم والأفوكادو.

الخضراوات



كالسبانخ والخس التي تحتوي على الألياف والمعادن وكذلك على أحماض دهنية أساسية، كحمض ألفا لينولينيك Alpha-Linolenic Acid الذي يساعد في إنتاج هرمون السعادة، هذا إضافة إلى الفاصوليا، الباذنجان، البازلاء، الثوم، الفلفل الأحمر، الهليون، البروكلي، الشمندر وغيرها....

الشوكولا الداكنة



هي إحدى أهم الأطعمة المسؤولة مكافحة الاكتئاب، لقدرتها على تحفيز إنتاج هرمون السعادة بمستويات عالية.

أعراض نقص هرمون السعادة في الجسم



• العصبية الزائدة.

• شعور مستمر بالحزن، هذا إضافة إلى رغبة شديدة في البكاء.

• فقدان الشغف والحماسة تجاه الأشياء والأشخاص.

• الرغبة في العزلة.

• النسيان المتكرر أو المستمر.

• اضطرابات في المزاج .

• مشاكل في الاتزان.

• تقلص في العضلات.

• مشاكل في الكلى.

• رغبة زائدة في تناول الطعام.

• الإصابة بالأنيميا.

أطعمة تخفف من معدلات هرمون السعاة في الجسم



• الوجبات الجاهزة والسريعة.

• الصلصات بمختلف أنواعها، من بينها الكاتشاب.

• الملح والسكر.

• المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

• الحلويات.

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