9 حيل مجربة للحصول على بطن مشدود 

بيروت - نادين محمد - من الصعب التخلص من دهون البطن، فهي تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. إليك كيف يمكن الحصول على بطن مشدود في غضون شهر.

يساعد الحد من تناول السعرات الحرارية في تخسيس الوزن. لقد وجد العلماء أن تقليل السعرات الحرارية يمكن أن يساعد الرجال والنساء على إنقاص الوزن بسرعة ومع ذلك، يجب أن تخفض استهلاكك من السعرات الحرارية تدريجيًا.

2. تجنب الأطعمة السكرية

تجنب الأطعمة السكرية مثل مكعبات السكر، والكعك، والمعجنات، والخبز، والصلصات، والكاتشب، وتوابل السلطة المعبأة، وألواح الجرانولا، والحلوى.

سيساعد التقليل من تناول الأطعمة السكرية في تقليل تناول السعرات الحرارية وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري من النوع 2.

3. زيادة تناول الألياف

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية رائعة لفقدان الوزن بسرعة وزيادة الشبع، فهي تعمل على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك وتراكم السموم.

وجد العلماء أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين أدى إلى زيادة فقدان الوزن وزيادة التمثيل الغذائي والشبع وأكسدة الدهون وتقليل محيط الخصر وتحسين كتلة العضلات الهزيلة، في ما يلي قائمة بمصادر البروتينات الخالية من الدهون.

5. ابقي رطبة

الماء هو مفتاح الحفاظ على وزن صحي. تشير دراسة نشرت في مجلة Nutrients إلى أن زيادة استهلاك الماء يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم ومحيط الخصر وكتلة الدهون في الجسم.

وجد العلماء الأمريكيون أن تناول الماء غير الكافي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمؤشر كتلة الجسم الأعلى، أو بعبارة أخرى، زيادة فرص الإصابة بالسمنة.

تناول 3-4 لترات من الماء يوميًا. يمكنك أيضًا استهلاك الماء من خلال عصائر الفاكهة والخضروات الطازجة والشوربات. ومع ذلك، يجب الحرص على عدم شرب الكثير من الماء؛ لأنه قد يسبب تسمم الماء .

أحماض أوميغا 3 الدهنية هي دهون صحية تساعد في تقليل الالتهاب وتزيد من خطر الإصابة بالسمنة، في ما يلي قائمة بالأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي.

الشاي الأخضر هو مشروب طبيعي لفقدان الوزن غني بمضادات الأكسدة، وجد العلماء اليابانيون أن تناول الشاي الأخضر بمضادات الاكسدة لمدة 12 أسبوعًا ساعد في تقليل محيط الخصر ووزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم.

8. تجنب الأطعمة عالية الصوديوم

إذا كنت تريدين أن تفقدي دهون البطن، يجب أن تتخلي عن الأطعمة الغنية بالصوديوم مثل البطاطس المقلية والبيتزا والدجاج المقلي والأطعمة المجمدة والبسكويت والسجق والسلامي والشوربة المعلبة والصلصات المعبأة والكاتشب والمخللات والكيمتشي.

9. جربي الصيام المتقطع

الصيام المتقطع طريقة رائعة لدفع جسمك إلى وضع حرق السعرات الحرارية (28)، (29). كل ما عليك فعله هو الصيام لبضع ساعات ثم تناول ما تريدين. إنها خطة رائعة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص دهون البطن بسرعة.

المصدر : موقع stylecraze

ملاحظة من "الجميلة" : يجب الرجوع إلى الطبيب أو المختص قبل تطبيق هذه النصائح .

اقرئي أيضا : رجيم سريع لبطن مشدود قبل العيد