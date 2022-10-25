شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة المسببة للسرطان.. يمكن أن تزيد من خطر الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السرطان هو حالة صحية خطيرة تسبب نمو الخلايا غير المنضبط، يمكن أن يبدأ هذا النمو المفرط للخلايا في أي مكان تقريبًا في جسم الإنسان، والذي يتكون من تريليونات من الخلايا.

تتضمن بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض السرطان عادات نمط الحياة - نظامك الغذائي، نعم، ما تأكله مهم! في مقال اليوم وفقًا لموقع "healthsite"، نلقي نظرة على أطعمة يمكن أن تسبب السرطان، أو بعبارة أخرى، يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

الأطعمة المسببة للسرطان الدقيق الأبيض

عنصر شائع الاستخدام في معظم المنازل، الدقيق الأبيض وهو عنصر غذائي خطير يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالسرطان، عندما يتم صنع الدقيق الأبيض، فإنه يمر بمعالجة معينة حيث يضاف إليه الكثير من غازات الكلور، بصرف النظر عن ذلك، فإن الدقيق الأبيض مرتفع أيضًا في مؤشر نسبة السكر في الدم، والذي لديه القدرة على التسبب في ارتفاع مفاجئ في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم.

فشار الميكروويف

من منا لا يحب الفشار؟ ولكن هل تعلم أنه عند صنع الفشار الصحي في أكياس الفشار في فرن الميكروويف ، يمكن أن يصبح منزلًا لـ PFOA ، والذي ثبت أنه أحد العوامل الرئيسية المسببة للسرطان؟ بعض السرطانات التي يمكن أن تسببها هي - سرطان البنكرياس والكلى والكبد والمثانة.

رقائق البطاطس

تعتبر رقائق البطاطس أحد أصناف الوجبات الخفيفة المفضلة ، كما أنها ضارة بصحتك، تعرف لماذا؟ يرجع السبب في ذلك إلى أن رقائق البطاطس مليئة بمادة الأكريلاميد ، وهي مادة كيميائية مسرطنة يتم إنتاجها عند طهي عنصر مثل البطاطس على درجة حرارة عالية. تزيد هذه المادة الكيميائية من خطر الإصابة بالسرطان.

اللحوم المدخنة والمصنعة

تجنب اللحوم المدخنة والمعالجة لصحتك العامة، فهى مليئة بالنترات والنتريت ، والتي يمكن أن تسبب السرطان بشكل فعال، كما أنها غنية بالدهون غير المشبعة التي تؤدي إلى السمنة ، وهي أحد عوامل الخطر التي تؤدي إلى تدهور الصحة وكذلك السرطان.

المشروبات الغازية

المشروبات الغازية ليست جيدة أبدًا لصحتك، فهى مليئة بكمية زائدة من السكر الذي يضاعف الخلايا السرطانية ويزيد من خطر الإصابة.

المعلبات

الأطعمة المعلبة تضر بصحتك أكثر من أي شيء مفيد. الأطعمة المعلبة مبطنة بمادة BPA الكيميائية الخطرة ( bisphenol A ) ، وهذه المادة الكيميائية هي مادة معروفة لاختلال الهرمونات ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالسرطان.

الطعام المخلل

الكثير منكم من عشاق الطعام المخلل، لكن هل تعلم أنها ليست جيدة لصحتك؟ نعم ، لقد سمعت هذا صحيحًا ، فقد وجد أن تخليل الأطعمة مثل الجزر والخيار وما إلى ذلك يمكن أن يزيد بشكل فعال من محتوى النترات والملح والتلوين الاصطناعي للطعام المعين الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسرطان الجهاز الهضمي الذي يؤثر على المعدة. والقولون.

سمك السلمون المستزرع

سمك السلمون جيد ، لكن هل السلمون المستزرع جيد أيضًا؟ يقول الخبراء إن سمك السلمون المستزرع ملوث بشدة بالمواد الكيميائية المسببة للسرطان والتي تعتبر من العوامل المسببة للسرطان. لذلك ، يُقترح عدم تناول السلمون المستزرع أكثر من مرة في الشهر.