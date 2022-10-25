شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لصحة القلب.. منها تجنب الأطعمة المعدلة كيميائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد البعض أن أمراض القلب هي مصدر قلق لكبار السن فقط، ولكن حتى في سن مبكرة، يمكن أن تعرضك قرارات نمط الحياة لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة، ويمكن أن يوفر اتباع مبادئ الطب الطبيعي طرقًا طبيعية غير جراحية للحياة الصحية والوقاية من الأمراض، وفقا لما نشره موقع spine-health

يمكن أن تساعدك بعض النصائح الطبيعية على صحة قلبك 1. يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي لا يتسبب في اى التهابات للجسم أو نظام DASH الغذائي إلى تحسين صحة القلب

الاكتشاف الأخير المتعلق بصحة القلب هو تأثير الالتهاب في التسبب في أمراض القلب أو المساهمة فيها، و يحدث الالتهاب عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الأنسجة ويدمرها. بالإضافة إلى كونه أحد أعراض حالات مثل التهاب المفاصل ، فإنه يمكن أن يحدث أيضًا في البطانة الداخلية للشرايين.

يمكن أن تشمل الأنظمة الغذائية التي تقلل الالتهاب نظامًا غذائيًا متوسطيًا يتكون في الغالب من الأطعمة النباتية والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والدهون الصحية واستخدام الأعشاب والتوابل لتتبيل الأطعمة بدلاً من الملح، و يأتي نظام DASH (النهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) موصى به من قبل جمعية القلب الأمريكية ، والذي ثبت أنه يخفض ضغط الدم بنفس فعالية أدوية الخط الأول لضغط الدم. يشتمل النظام الغذائي على نسبة ملح أقل وحبوب مكررة وغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والألياف.

2. تجنب الأطعمة المعدلة كيميائيا والأطعمة عالية السكر

لم تعد الدهون الطبيعية ضارة كما كان يعتقد سابقًا ؛ يمكن أن تكون مفيدة جدًا في الواقع، بدلا من الدهون المصنعة و على سبيل المثال ، يعتبر البيض في يوم من الأيام خيارًا غذائيًا سيئًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول ، ويعتبر الآن جيدًا بالنسبة لك لأن الكوليسترول المرتفع هو كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) الصحي، والبعد عن الأطعمة المعدلة كيميائيًا أو التي تحتوي على دهون متحولة أو يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم.

3. أضف التمرين إلى روتينك الأسبوعي

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بانتظام في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل كبير. يجب أن يشمل ذلك أنشطة معتدلة إلى عالية الكثافة مثل الركض والسباحة وركوب الدراجات وصعود السلالم ورفع الأثقال وممارسة الرياضة وما إلى ذلك.

4. تقليل مستويات التوتر لديك

يمكن أن يؤدي الإجهاد البدني والعقلي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب وبالتالي زيادة الطلب على القلب. قد تساعد تقنيات الاسترخاء مثل التأمل في تقليل هذا التوتر وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، وفقًا لدراسة أجريت في سبتمبر 2017 ونشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية . بالطبع ، هناك العديد من أشكال الاسترخاء الأخرى التي قد تحقق نفس التأثيرات.

وقد تكون التمارين التي تتضمن التأمل مثل اليوجا والتاي تشي مفيدة بشكل خاص إلى جانب العلاج بالتدليك. بالإضافة إلى خفض مستويات التوتر ، أظهرت الأبحاث أن هذه الأنشطة تقلل من ضغط الدم أيضًا.

5. يمكن أن تكون المكملات العشبية وسيلة آمنة وخالية من المخدرات للحد من العديد من عوامل الخطر



ويتمثل أحد مبادئ الطب الطبيعي في المساعدة في تعليم المرضى أساليب حياة أفضل من أجل المساعدة في منع حدوث الأمراض في المقام الأول، إلى جانب هذه التغييرات في نمط الحياة ، يمكن أن تكون العلاجات العشبية فعالة للغاية.

يدرك أطباء العلاج الطبيعي أن مراحل معينة من أمراض القلب تتطلب أدوية ، ومع ذلك ، فإن المستخلصات العشبية والمكملات المناسبة الخاصة بالفرد يمكن أن تساعد في تحسين العديد من عوامل الخطر بما في ذلك مرض السكري والسمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول الضار وارتفاع ضغط الدم. عوامل الخطر الأخرى هي الوراثة والعمر والجنس.