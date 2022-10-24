شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الأعراض المبكرة للإصابة بالخرف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا أصبحت أكثر عرضة للنسيان خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا، يجب أن تعرف العلامات المبكرة للخرف، ومع تقدم العمر من الطبيعي أن تتأثر ذاكرتك بالتوتر أو التعب أو بعض الأمراض والأدوية، لكن الخرف يختلف عن النسيان بشكله التقليدي، لأن الخرف يؤثر على حياتك بشكل كبير، بحسب موقع "Healthily".

من المهم أيضًا أن تتذكر أن الخرف ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة والخرف هو متلازمة (مجموعة من الأعراض ذات الصلة) مرتبطة بالتدهور المستمر في وظائف الدماغ قد يشمل ذلك مشاكل مع:

-فقدان الذاكرة

-سرعة التفكير

-الحدة الذهنية والسرعة

-اللغة

-الفهم

-الحكم على الأشياء

-المزاج

-الحركة

-صعوبات في القيام بالأنشطة اليومية

أعراض الخرف المبكرة

يمكن أن تؤثر الأنواع المختلفة من الخَرَف على الأشخاص بشكل مختلف ، وسوف يعاني كل شخص من الأعراض بطريقته الخاصة.

ومع ذلك ، هناك بعض الأعراض المبكرة الشائعة التي قد تظهر قبل تشخيص الخرف ببعض الوقت. وتشمل هذه:

-فقدان الذاكرة

صعوبة في التركيز

يجدون صعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة ، مثل الخلط بين التغيير الصحيح عند التسوق

تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة

يتم الخلط بينه وبين الزمان والمكان

تغيرات في المزاج

غالبًا ما تكون هذه الأعراض خفيفة وقد تزداد سوءًا بشكل تدريجي جدًا. غالبًا ما يطلق عليه "ضعف إدراكي معتدل" لأن الأعراض ليست شديدة بما يكفي لتشخيصها على أنها خَرَف.

قد لا تلاحظ هذه الأعراض إذا كانت لديك، وقد لا يلاحظها أفراد العائلة والأصدقاء أو يأخذونها على محمل الجد لبعض الوقت. في بعض الأشخاص ، ستبقى هذه الأعراض كما هي ولن تتفاقم. لكن بعض الأشخاص المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل سيصابون بالخرف.

الخرف ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة هذا هو السبب في أنه من المهم التحدث إلى طبيبك عاجلاً وليس آجلاً إذا كنت قلقًا على الإطلاق بشأن مشاكل الذاكرة أو الأعراض الأخرى.