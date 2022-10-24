شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: الحالات الموجودة فى مصر حاليًا إما زكام أو أنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، عن أننا لدينا إمكانيات لزراعة الرئة، ونجحنا فى زراعة الكلى، وزراعة الكبد، والدولة تدعم هؤلاء المرضى، موضحًا أن الدولة توفر الغسيل الكلوى، وقضت على قوائم الانتظار، وحققت إنجازًا كبيرًا فى القضاء على فيروس سي، وتعمل فى محاولة للتغلب على كل المعوقات لحصول المريض على ما يحتاجه.

وقال، إننا سنبدأ فى طب عين شمس لزراعة الرئة فى مصر، مضيفًا أن جميع الحالات المنتشرة حاليًا فى مصر هى حالات برد أو الأنفلونزا، وهى حالات بسيطة، وتظهر على شكل رشح وآلام بالحلق، وأغلبها حالات إما زكام أو أنفلونزا، موضحًا أن مصر بذلت جهود مضنية فى تجربتها الرائدة خلال وباء كورونا، وكان لدى الأطباء القدرة التشخيصية والعلاجية والتعامل للتعامل مع آلاف المرضى فى مصر، وبرعاية كبيرة من الرئيس، ووصلنا الى نوع من التعايش مع فيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعضاء هذه الجمعية ادخلوا جميع الخبرات العلمية فى هذا المجال والنتائج كانت رائعة والجمعيات العلمية منوط بها وضع الخطوط الاسترشادية للأمراض، لأن هذه الجمعيات بها الكوادر المتخصصة ونقل الخبرات فى التشخيص والعلاج .

وقال، إن ما حققته مصر فى كورونا حققته فى القضاء على الدرن، موضحًا أن مصر فى طريقها لزراعة الرئة، ولدينا فريق لزراعة الرئة فى مصر، حيث يناقش المؤتمر الذى سيعقد فى الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، التنفس أثناء النوم ونقل الخبرات، ونقل ما هو ما جديد فى مجال التشخيص والعلاج ونقل كل الخبرات فى مصر.