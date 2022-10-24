شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق لتخفيف آلام الظهر بشكل طبيعى.. أبرزها تجنب الوقوف لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك مجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية لتهدئة ظهرك ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل تناول الأدوية أو توفير فائدة إضافية لعلاجك الطبي الحالي، وفقا لما نشره موقع spine-health

استراتيجيات تخفيف الآلام الفعالة لآلام الظهر المزمنة من الطرق الطبيعية.

1. استمتع بمشروب مضاد للالتهابات كل يوم

عندما تستهلك الأطعمة المضادة للالتهابات بانتظام ، يمكن أن تتراكم في دمك العديد من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب وحتى مضادات السرطان. على مدى فترة من الزمن ، يمكن أن تلعب هذه العوامل القوية دورًا مهمًا في تقليل أو القضاء على التفاعلات الالتهابية في الجسم.

قد يساعد تناول هذه المشروبات الصحية بانتظام في تقليل آلام الظهر.

الكركم

يحتوي الكركم ، وهو نوع من التوابل الآسيوية ، على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة لالتهاب المفاصل ومضادة للالتهابات.

عصير الكرز

الكرز غني بمضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد عصير الكرز 3 ، 4 في تخفيف آلام العضلات ، والتي قد تكون مزمنة أو ناتجة عن ممارسة الرياضة. 4 عصير الكرز متاح بسهولة للشراء في محلات البقالة ويحتوي عادة على مستخلص الكرز الحامض.

شاي الزنجبيل الأخضر

يمكنك أيضًا تجربة المشروبات العشبية المنقوعة ، مثل شاي الزنجبيل الأخضر ، الذي يحتوي على فوائد الشاي الأخضر والزنجبيل في تخفيف الآلام .

2. النوم أسرع والنوم لفترة أطول

عندما تنام ليلاً نائمًا ، سيقل ألم ظهرك أثناء النهار.و يمكن أن يكون لليلة من النوم فوائد علاجية وتجعلك تشعر بالانتعاش والتجدد وتقليل التوتر.

3. تجنب الوقوف الثابت لفترات طويلة

من المهم الانتباه إلى مفاصل وعضلات العمود الفقري ولذلك لابد ان تمنع الإرهاق والضغط على هذه المفاصل باتباع نصائح بسيطة ، مثل:

تجنب الجلوس المفرط أو التفكير في استخدام مكتب الوقوف أثناء العمل. عندما تجلس لفترة طويلة ، يزداد الضغط على الأقراص الفقرية. اهدف إلى الاستيقاظ كل ساعة والسير مسافة قصيرة لرفع الحمل عن عضلاتك.

4. شد مفاصلك وأنسجتك الرخوة برفق من خلال اليوجا

تعتبر اليوجا طريقة فعالة لتمديد ظهرك ، وتحسين صحة العضلات والمفاصل ، وتعزيز توزيع العناصر الغذائية العلاجية من خلال الدورة الدموية ، وزيادة مرونة العمود الفقري

5. جرب التأمل اليقظ

التأمل طريقة رائعة لتحسين التركيز وإفراز هرمونات الشعور بالسعادة (الإندورفين) وتقليل القلق والتوتر. من خلال التأمل اليقظ ، يمكنك التحكم في طريقة إدراك جسمك للألم.

6. ادعم جسمك في حمام سباحة دافئ

يتيح لك طفو الماء الاستمتاع بفوائد التمرين بألم أقل. يساعد التمرين في الماء أيضًا على تنظيم عمل الأعصاب والعضلات وتخفيف الألم.

7. احتفظ برقعة حرارة ذاتية التنشيط في متناول يديك

تعتبر الرقع الحرارية التي يتم تنشيطها عند ملامستها للجسم أداة رائعة للحمل أثناء الرحلات الطويلة أو الاحتفاظ بها في مكتبك اودرج طاولة السرير. تنشط رقع الحرارة هذه بسرعة ، ويمكن ارتداؤها داخل ملابسك ، وتوفر إمدادًا مستمرًا بالحرارة لتخفيف آلام ظهرك.