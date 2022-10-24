شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصاب بعدوى القدم الرياضى؟.. اعرف طرق علاج المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القدم الرياضي أو سعفة القدم عبارة عن طفح جلدي ناتج عن فطر يظهر عادة بين أصابع القدم، ويشعر المصاب به بالحكة والاحمرار وتقشر الجلد وجفافه وتشققه، ويجب علاجه لمنع انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم أو لأشخاص آخرين، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وعلاج القدم الرياضى، بحسب موقع " livehealthily".

علامات وأعراض القدم الرياضي

تؤثر القدم الرياضي بشكل شائع على الجلد بين أصابع القدم أو أسفل القدم.

قد تكون المناطق المصابة من الجلد:

-جافة ، حمراء ، متقشرة

-مسببة للحكة

- بها تقرح

-مغطاة ببثور صغيرة

يمكن أن تنتشر العدوى حول قدمك وإلى أظافرك وحك الجلد المصاب ثم لمس أجزاء أخرى من الجسم يمكن أن ينشر العدوى أيضًا.

في الحالات الشديدة يمكن أن يصاب الجلد المتضرر من قدم الرياضي بالبكتيريا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب النسيج الخلوي، مما يؤدي إلى احمرار الجلد وتسخينه وانتفاخه.

كيف تصاب بالقدم الرياضي؟

تحدث سعفة القدم بسبب نمو الفطريات وتكاثرها على الجلد. تتكاثر الفطريات المسببة للعدوى في الأماكن الدافئة والمظلمة والرطبة مثل القدمين.

تزداد احتمالية إصابتك بقدم الرياضي إذا كنت:

لا تحافظ على قدميك نظيفة وجافة

ترتدى أحذية تجعل قدمك ساخنة ومتعرقة

-المشي حافي القدمين في الأماكن التي يمكن أن تنتشر فيها العدوى الفطرية بسهولة ، مثل غرف تبديل الملابس والصالات الرياضية

مشاركة المناشف والجوارب والأحذية مع أشخاص آخرين

ضعف في جهاز المناعة

لديك بعض الحالات الصحية الأخرى ، مثل مرض السكري

يمكن أن تنتشر سعفة القدم بسهولة إلى أشخاص آخرين عن طريق لمس الجلد المصاب أو ملامسة الأسطح أو الأشياء الملوثة.

علاج القدم الرياضي

من غير المرجح أن تتحسن حالة القدم الرياضي من تلقاء نفسها. تعمل العلاجات المضادة للفطريات عن طريق إيقاف نمو الفطريات المسببة لقدم الرياضي. تأتي في شكل كريمات وبخاخات وسوائل ومساحيق ، وتستخدم بالطريقة التالية:

يجب تطبيق العلاج مباشرة على الجلد المصاب والمنطقة المحيطة به

اغسل وجفف الجلد المصاب قبل تطبيق العلاج ونظف يديك بعد ذلك

استمر في العلاج بعد زوال الطفح الجلدي ، كما هو موصوف في النشرة المرفقة مع دوائك ، للتأكد من زوال كل الفطريات.

العلاجات المضادة للفطريات فعالة بالمثل، على الرغم من أن بعضها يعمل بشكل أسرع من البعض الآخر. يمكن للصيدلي أن يوصي بدواء مضاد للفطريات آمن للاستخدام.

من المهم أيضًا ممارسة النظافة الجيدة للقدم أثناء العلاج لتسريع الشفاء ومنع عودة قدم الرياضي.