شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى إيه اللسان الجغرافى.. اعرف العوامل التى تزيد من خطر الإصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللسان الجغرافي هو حالة التهابية تؤثر على سطح لسانك، ولكنها غير ضارة و عادة ما يكون اللسان مغطى بنتوءات صغيرة بيضاء وردية على شكل بروزات قصيرة ودقيقة تشبه الشعر.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic في حالة اللسان الجغرافي تفقد أجزاء على سطح اللسان الحليمات وتظهر على شكل بقع حمراء ملساء وغالبًا ذات حواف مرتفعة قليلاً.

تعطي هذه البقع اللسان مظهرًا جغرافيًا شبيه بالخريطة، و غالباً ما تشفى هذه الآفات في منطقة ثم تتحرك لتظهر في جزء آخر من لسانك، و يعرف اللسان الجغرافي أيضًا باسم التهاب اللسان المهاجر الحميد.

على الرغم من أن اللسان الجغرافي قد يبدو مثيرًا للقلق، إلا أنه لا يسبب مشاكل صحية ولا يرتبط بالعدوى أو السرطان، و قد يسبب اللسان الجغرافي أحيانًا شعورًا بعدم الراحة وزيادة حساسية اللسان تجاه بعض المواد، مثل التوابل والملح وحتى الحلويات.

وقد تشمل علامات وأعراض اللسان الجغرافي:

-بقعًا (آفات) حمراء ملساء غير منتظمة الشكل على أعلى أو جانب لسانك

-التغيرات المتكررة في موضع وحجم وشكل الآفات

-عدم الراحة أو الألم أو الحرقان في بعض الحالات، وتكون في معظم الأحيان متعلقة بتناول الأطعمة الحارة أو الحمضية

ولا يصاب كثير من الناس الذين يعانون اللسان الجغرافي بأي أعراض.

-ويمكن أن يستمر اللسان الجغرافي لعدة أيام أو شهور أو سنوات، وغالبا ما تحل المشكلة من تلقاء نفسها ولكن قد تظهر مرة أخرى في وقتٍ لاحق.

اللسان الجغرافي هو حالة طفيفة وإن لم تكن مريحة في بعض الأحيان، ومع ذلك، قد تشير الآفات على اللسان إلى حالات مرضية أخرى أكثر خطورة باللسان أو الأمراض التي تؤثر على الجسم بشكل عام. فإذا كنت مصابًا بآفات على اللسان لا تختفي خلال 10 أيام، فراجع طبيبك أو طبيب الأسنان.

لا يوجد سبب معروف لمرض اللسان الجغرافي، وليست هناك طريقة للوقاية من هذه الحالة المرضية، وقد يكون هناك رابط بين كل من اللسان الجغرافي والصدفية وبين اللسان الجغرافي والحزاز المسطح، لكن يلزم إجراء مزيد من الأبحاث لفهم العلاقات المحتملة فهمًا أفضل.





عوامل الخطرأدت الدراسات إلى العوامل التي قد تصاحب زيادة خطر اللسان الجغرافي لنتائج متضاربة، و تشمل العوامل التي يرجح ارتباطها بزيادة الخطر ما يلي:

-التاريخ العائلي، بعض الأشخاص المصابين باللسان الجغرافي لديهم تاريخًا عائليًا مع هذا الاضطراب، لذا فقد تزيد العوامل الوراثية الخطر.

-اللسان المشقق غالبًا، يعاني الأشخاص المصابين بمتلازمة اللسان الجغرافي من متلازمة أخرى تسمى اللسان المشقق، وهي تشبه التشققات على سطح اللسان.