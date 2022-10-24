شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان حاسة التذوق أو الشم قد يكون من أعراض الأنفلونزا وكورونا أيضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان فقدان حاسة الشم والتذوق من أكثر الأعراض التي تميز فيروس كورونا منذ بداية الوباء، لكن مع ظهور متغيرات جديدة للفيروس التاجى، فإن أعراض فقدان حاسة الشم والتذوق لم تعد سائدة بعد الآن، وعلاوة على ذلك ، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن فقدان حاسة الشم أو التذوق يمكن أن يكون علامة على كورونا وكذلك الأمراض الموسمية مثل البرد والإنفلونزا، مما يجعل من الصعب تحديد سبب هذه المشكلة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة فإن فقدان حاسة الشم أو التذوق أحد أعراض كل من كورونا والإنفلونزا.

أوجه تشابه أخرى بين فيروس كورونا والأنفلونزاإلى جانب فقدان حاسة الشم أو التذوق، هناك العديد من العلامات المتداخلة الأخرى بين كورونا والإنفلونزا. وتشمل هذه:

• الحُمى

• السعال

• التهاب الحلق

• سيلان الأنف

• ألم عضلي

• آلام الجسم

• صداع الرأس

• القيء

• الإسهال

• ضيق في التنفس

• إعياء

كيفية التمييز بين بعض العلامات المتشابهةوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تمييز علامات مماثلة - الإسهال وفقدان حاسة التذوق أو الشم - كعلامات على كورونا أو الأنفلونزا.

قال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن الإسهال "أكثر شيوعًا عند الأطفال المصابين بالأنفلونزا" بينما "يمكن أن يحدث في أي عمر مع كورونا.

أما بالنسبة لفقدان حاسة التذوق أو الشم ، فبينما وجد في كلتا الحالتين، فمن المرجح أن يعاني منه مرضى كورونا أكثر من الأنفلونزا. هل هناك فائدة من إجراء اختبار كورونا؟ من المهم إجراء الاختبار إذا استطعت ، لتحديد ما إذا كان لديك كورونا أم لا.

وفى جميع الأحوال يوصى بالعزل الذاتي للمساعدة في تقليل انتشار الفيروس.

ونظرًا لأن عدوى كورونا المتعددة يمكن أن تؤثر على صحة الفرد ولا يوجد ضمان بنسبة 100٪ للمناعة من العدوى أو التطعيم السابق، فمن الأفضل تجنب الاتصال بالمرضى وتجنب الأماكن العامة إذا كنت مصابًا.



نصائح لتحسين حاسة التذوق والشم نصائح لتحسين حاسة التذوق والشم قد يكون فقدان حاسة التذوق أو الشم أمرًا محبطًا. استشر طبيبك ، خاصة إذا لم تتحسن الأعراض أو استمرت لفترة طويلة. إلى جانب ذلك ، إليك بعض الإجراءات التي يمكنك تجربتها لاستعادة حاسة التذوق والشم: - تناول الأطعمة الباردة أو في درجة حرارة الغرفة

- جرب النكهات التي تحبها وتذكرها أثناء تناول الطعام

- حافظ على فمك نظيفًا وصحيًا عن طريق تنظيف أسنانك بالفرشاة في الصباح وقبل النوم

- اشطف فمك بالماء إذا شعرت بالجفاف

- جرب إضافة نكهات قوية مثل البهارات إلى طعامك للمساعدة على التذوق ، لا تضيف الكثير من السكر أو الملح

- جرب التدريب على الشم ، والذي يتطلب شم أشياء مختلفة بانتظام لإعادة تعلم رائحتها