شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تشير لوجود حالة خطيرة فى العمود الفقري.. منها آلام الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آلام الظهر مشكلة شائعة يمكن أن تؤثر على أي شخص في أي وقت ، حتى بدون إصابة سابقة، غالبًا ما تكشف آلام الظهر عن وجود مشكلة أساسية أكثر خطورة مثل حالة العمود الفقري ، وقال الدكتور رونالد بارتون تولشين ، المدير الطبي لمركز العمود الفقري في معهد Baptist Health Miami Neuroscience Institute ، إن العمود الفقري هو أساس الجسم وإطاره، والتمرين هو المفتاح ويجب اتباع إرشادات جمعية القلب الأمريكية لممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم الأيام من الأسبوع، وإليكم ست علامات تشير إلى حالة خطيرة في العمود الفقري، وفقا لما نشره موقع "eatthis".





ألم شديد ومتواصليشير إلى أن المريض يمكن أن يعاني من حالة خطيرة في العمود الفقري بدلاً من آلام الظهر العادية، ولكن إذا كانت هناك حالة خطيرة مع إصابة العمود الفقري ، فستشعر وكأنها ألم حاد وحارق قد تشعر بالكهرباء .





آلام الساق قد تظهر حالات العمود الفقري الحادة كألم في الساق عندما تنضغط الأعصاب ، المعروف أيضًا باسم العرج العصبي ، والذي يحدث عادةً بسبب تضيق العمود الفقري، ويمكن أن يسبب ضعفًا في الأطراف السفلية ، خاصة في القدمين ، تتمثل الأعراض التي تميز الألم ننميل أو وخز أو ثقل في الساقين .





حمى أو قشعريرةيمكن أن تكون الحمى أو القشعريرة علامة على حالة شديدة في العمود الفقري ويمكن أن تشير أيضًا إلى عدوى شديدة، إذا استمرت هذه الأعراض ، فيجب زيارة الطبيب.





آلام الليلالمرضى الذين يعانون من آلام الظهر أو التهاب المفاصل يمكن أن يواجهوا صعوبة في إيجاد وضع مريح للنوم ، ولكن عندما يكون هناك ألم ليلي أو حتى تعرق ليلي يوقظ المريض من النوم ، فإن هذا يمكن أن يشير إلى حالة خطيرة. قد لا يشير هذا فقط إلى حالة خطيرة مشكلة في العمود الفقري ، ولكنها يمكن أن تكون أيضًا علامة على شيء أكثر خطورة مثل السرطان وتتطلب تحقيقًا سريعًا وشاملًا.





فقدان الوزن غير المبرريحدث هذا في الغالب مع أنواع مختلفة من السرطان ، خاصة مع السرطان النقيلي الذي ينتقل إلى العمود الفقري، أولئك الذين يعانون من آلام الظهر والذين يأكلون بشكل جيد ولكن لا يزالون يفقدون الوزن دون أي سبب .





سلس الأمعاء والمثانةيمكن أن يكون سلس الأمعاء والمثانة علامة على وجود مشكلة خطيرة في العمود الفقري ، ويمكن أن يحدث هذا الافتقار إلى التحكم عندما يكون هناك فتق كبير للغاية يضغط على أعصاب متعددة مما يؤدي هذا إلى فقدان المريض السيطرة على مثانته أو حتى قد يعاني من احتباس البول حيث لا يستطيع التبول .