شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من احتباس الماء.. قلل الكربوهيدرات واتبع نظام غذائى غنى بالبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن هناك مجموعة من الأسباب تجعل جسمك يحتفظ بالماء ، من الطقس إلى الأدوية إلى التغيرات الهرمونية ، قد يلعب نظامك الغذائي دورًا أيضًا، قد يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض البروتين وعالي الكربوهيدرات إلى احتفاظ الجسم بالماء ، بينما يساعدك النظام الغذائي الغني بالبروتين على التخلص منه، وفقا لما نشره موقع " livestrong".

فوائد البروتين

غالبًا ما يتم ربط البروتين ببناء العضلات ، لكن البروتين الموجود في نظامك الغذائي يلعب عددًا من الأدوار المهمة في جسمك، يوجد البروتين في كل خلية وهو المكون الأساسي والهيكل لجميع أعضائك وأنسجتك، بالإضافة إلى ذلك ، هناك حاجة إلى البروتين لصنع الأجسام المضادة التي تصد الفيروسات والبكتيريا ، والإنزيمات التي تساعدك على هضم الطعام والهرمونات التي تساعد في تنظيم الأنظمة المختلفة في جسمك ، بما في ذلك التكاثر والتمثيل الغذائي.

انخفاض البروتين واحتباس الماء

كمكون هيكلي لخلاياك وأعضائك ، يساعد البروتين في الواقع في الحفاظ على السوائل في المكان الذي تحتاجه، إذا لم تحصل على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي ، فقد تتفكك هذه الهياكل ، مما يسمح للسوائل بالتسرب ، مما يسبب الوذمة أو تراكم السوائل.

لا يتعرض معظم الناس لخطر عدم الحصول على ما يكفي من البروتين في نظامهم الغذائي ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومع ذلك ، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية جدًا وغير كافٍ للبروتين ، فبدلاً من فقدان الوزن ، قد تكتسبه عن طريق السوائل.

نسبة عالية من البروتين واحتباس الماء

عندما تأكل الكربوهيدرات ، يخزنها جسمك في عضلاتك على هيئة جليكوجين ، الأمر الذي يتطلب سوائل، عندما تفقد الوزن عند اتباع نظام غذائي عالي البروتين ومنخفض الكربوهيدرات ، فأنت في البداية تفقد الماء وليس الدهون ومع ذلك ، طالما أنك تستهلك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه جسمك في نظامك الغذائي الغني بالبروتين ، يجب أن تبدأ في فقدان الدهون.

موازنة المدخول الخاص بك

في حين أن العوامل الغذائية الأخرى ، مثل تناول المزيد من الكربوهيدرات أو الحصول على الكثير من الصوديوم ، قد تجعل جسمك يحتفظ بالسوائل ، فإن موازنة تناول البروتين قد يساعد في موازنة السوائل، من أجل صحة جيدة بشكل عام ، تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه يجب أن تحصل على 10 في المائة إلى 35 في المائة من السعرات الحرارية من البروتين، يوجد البروتين في اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان وأطعمة الصويا والفاصوليا والعدس والخضروات والحبوب ، من بين الأطعمة الأخرى.