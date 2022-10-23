شكرا لقرائتكم خبر عن قبل دخول الشتاء.. إزاى تعالج نزلات البرد وأنت فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزلات البرد هي عدوى فيروسية تصيب الأنف والحلق عادة ما تكون غير مضرة، على الرغم من أنه قد لا يبدو الأمر كذلك، ويمكن أن تسبب أنواع عديدة من الفيروسات الإصابة بنزلات البرد الشائعة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinicمن المتوقع أن يصاب البالغون الأصحاء بنزلات البرد مرتين أو ثلاث في السنة، وقد يصاب الرضع والأطفال الصغار بالبرد بوتيرة أكبر.

ويتعافى معظم الأشخاص من نزلات البرد الشائعة في خلال أسبوع إلى 10 أيام. أما إذا كان المريض مدخنًا، فقد تستمر الأعراض لمدة أطول، وبصفة عامة، لا تحتاج إلى عناية طبية عند الإصابة بنزلات البرد الشائعة ولكن، إذا لم تتحسن الأعراض، فتوجه إلى طبيبك.

لا يوجد علاج شافٍ للزكام وتتحسن أغلب حالات الزكام دون علاج، في غضون 10 أيام عادةً. إلا أن السعال قد يستمر لبضعة أيام أخرى. وأفضل ما يمكنك فعله هو العناية بنفسك بالتزامن مع تعافي جسمك. من ذلك على سبيل المثال، شرب كميات وفيرة من السوائل، واستخدام أنواع غسول الأنف الملحية، والحصول على قسط كافٍ من الراحة.

لا تفيد المضادات الحيوية في علاج فيروسات البرد، وينبغي تجنب استخدامها ما لم تكن هناك عدوى بكتيرية.

يمكن أن تشمل وسائل تخفيف حدة أعراضك تناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لخفض درجة حرارة الحمى وتخفيف آلام الجسم وإزالة الاحتقان وتهدئة السعال.

ويمكن كذلك أن تساعد بعض العلاجات على تخفيف أعراضك وتجنيبك الشعور بالتدهور الشديد، ولكن هناك إيجابيات وسلبيات لعلاجات البرد الشائعة، مثل المسكنات المتاحة دون وصفة طبية وأدوية إزالة الاحتقان وبخاخات الأنف وأدوية شراب السعال، ويجب عدم إعطاء الأطفال أدوية برد من الأصناف المتاحة دون وصفة طبية.

نمط الحياة والعلاجات المنزلية

كي تشعر بارتياح قدر الإمكان عندما تصاب بنزلة برد، جرب بعض الاقتراحات الآتية:

-الإكثار من شرب السوائل، من الخيارات الجيدة تناول الماء أو العصير أو المرق الصافي أو عصير الليمون الدافئ، وتجنب الكافيين والكحول، إذ قد يتسببان في جفاف حلقك.

-شرب السوائل الدافئة، يمكن أن يساعدك حساء الدجاج والسوائل الدافئة الأخرى، مثل الشاي أو عصير التفاح الساخن، على تخفيف الانزعاج وتلطيف الاحتقان، وقد يساعد العسل البالغين والأطفال الأكبر من عام واحد في مقاومة السعال، فجرب أن تخلطه بالشاي الساخن.

-الراحة، ابق في المنزل قدر الإمكان ولا تذهب إلى العمل أو المدرسة إذا كنت مصابًا بالحمى أو السعال الشديد أو إذا كنت تشعر بالنعاس بعد تناول الأدوية. فسيمنحك هذا فرصة للراحة والتعافي، بالإضافة إلى تقليل فرص نقل نزلة البرد للآخرين.

-ضبط درجة حرارة الغرفة ورطوبتها، حافظ على غرفتك دافئة، وليست ساخنة. وإذا كان الهواء جافا، فيمكنك استعمال مرطب الهواء بالرذاذ البارد أو المِرذاذ لترطيب الهواء وتخفيف الاحتقان والسعال، وحافظ على نظافة المرطب وفق توجيهات الشركة المصنعة لمنع نمو البكتيريا والعفن.

تجربة استخدام قطرات أو بخاخات الأنف التي تحتوي على محلول ملحي، يمكن لقطرات أو بخاخات الأنف التي تحتوى على محلول ملحي أن تبقي الممرات الأنفية رطبة وتخفف المخاط، ويمكنك شراء هذه القطرات دون وصفة طبية، ويمكنها أن تساعد في تخفيف الأعراض، حتى عند الأطفال.