شكرا لقرائتكم خبر عن علاج للصلع.. علماء يابانيون ينجحون فى إنماء بصيلات شعر ناضجة بالمختبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق من الباحثين اليابانيين في إنماء بصيلات شعر ناضجة في المختبر، وهو تقدم في المعركة ضد تساقط الشعر، وعليه يمكن أن يصبح الصلع قريبًا شيئًا من الماضي، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

أنشأ علماء من جامعة يوكوهاما الوطنية - الذين كانوا يدرسون نمو بصيلات الشعر وتصبغ الشعر - بصيلات الشعر في أطباق بتري باستخدام خلايا الجلد الجنينية من الفئران المزروعة في نوع خاص من الهلام.



تقرير نيويورك بوست

نشرت النتائج، يوم الجمعة، في مجلة Science Advances ، وقال عالم بيولوجيا خلية غير مشارك في الدراسة لنيو ساينتست عن هذا الاختراق : "إذا فكرت في بصيلات الشعر، فإنها تحصل على الشعر في منتصفها، ومن ثم تحتوي على طبقات من الخلايا الظهارية حول البصيلة وخلايا متخصصة أخرى، يسمح الهلام لهذه الخلايا بالنمو في المختبر بطريقة تعني أنها تستطيع التسلق فوق بعضها البعض وحولها" كما تفعل في الجسم.



محاوله لعلاج الصلع

وقال جونجي فوكودا الأستاذ في يوكوهاما في بيان: "خطوتنا التالية هي استخدام خلايا من أصل بشري، والتقدم بطلب لتطوير الأدوية والطب التجديدي"، وبينما لم يتم اختبار الإجراء باستخدام الخلايا البشرية، لكن الاكتشاف هو خطوة نحو فهم اضطرابات تساقط الشعر وإيجاد أدوية جديدة لنمو الشعر.