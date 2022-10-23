شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لعلاج الحموضة فى المنزل.. أبرزها الابتعاد عن الأطعمة الحارة والان مع تفاصيل الخبر
-زيادة الوزن أو السمنة
-الاستلقاء على الظهر بعد تناول وجبة دسمة-الأكل في وقت متأخر من الليل-تناول بعض الأطعمة المسببة للأحماض مثل الطماطم أو الشوكولاتة أو النعناع أو الثوم أو البصل أو الأطعمة الحارة أو الدهنية
-شرب المزيد من المشروبات مثل المشروبات الغازية أو القهوة أو الشاي
-التدخين
7 علاجات منزلية للحموضة 1. انقاص الوزنالسمنة هي السبب الرئيسي للحموضة، تضغط الدهون الزائدة في منطقة البطن على المعدة وتدفع العصارات المعدية إلى المريء. 2. تجنب الأطعمة التي تسبب ارتجاع المريءلتقليل إنتاج الأحماض في معدتك، تجنب الأطعمة الدهنية والأطعمة الحارة والأطعمة الحمضية مثل الطماطم والبرتقال والنعناع والشوكولاتة والبصل والقهوة أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية. 3. تناول كميات أقلتملأ الوجبات الكبيرة معدتك وتضغط على الحجاب الحاجز، مما يزيد من احتمالية حدوث الحموضة لذا تأكد من تناول وجبات صغيرة. 4. لا تستلقي مباشرة بعد الأكل
لا تستلقي أو تنام مباشرة بعد تناول وجباتك يجب أن تنتظر لمدة 2-3 ساعات على الأقل.
وفقًا لمجلة Health Journal، تساعد الجاذبية في منع تطور الحموضة، ولكن عندما تتناول وجبة وتستلقي لأخذ قيلولة، فإنك تزيل الجاذبية من المعادلة نتيجة لذلك ، يتحرك الحمض لأعلى عكس الحجاب الحاجز بسهولة أكبر ويصل إلى المريء.5. الإقلاع عن التدخينوجدت بعض الدراسات أن النيكوتين يمكن أن يريح عضلات الحجاب الحاجز وقد يتداخل أيضًا مع قدرة اللعاب على إزالة الحمض من المريء.
6. ارتداء ملابس واسعةتجنب ارتداء الأحزمة أو الملابس الضيقة التي ستضغط على معدتك، يمكن أن تؤدي الملابس الضيقة للغاية إلى ضغط إضافي على المعدة والأمعاء، هذا يمكن أن يجعل أعراض مثل حرقة المعدة والارتجاع الحمضي أسوأ. 7. تناول نظام غذائي خال من الجلوتين
وجدت دراسة أجراها المركز الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية أن الجلوتين وهو بروتين موجود في الحبوب مثل الشعير والقمح، يمكن أن يسبب أعراض الحموضة، لذا حاول التخلص من الجلوتين من نظامك الغذائي ومعرفة ما إذا كان ذلك يحدث فرقًا.
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