شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لإضافة الفجل لنظامك الغذائى.. خفض ضغط الدم والوقاية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الفخل من الخضراوات الصليبية المفيدة للجسم، فهو مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، ما يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم والحفاظ على عمل القلب بشكل صحيح، كما يحتوى الفجل عل الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان لتحسين صحة الجهاز الهضمى، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية والتى يجب إضافتها إلى نظامك الغذائى، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

1. يحتوى على خصائص مضادة للسرطانقد يساعد تناول الخضروات الصليبية مثل الفجل في الوقاية من السرطان وفقًا لدراسة ، تحتوي الخضروات الصليبية على مركبات تتحلل إلى إيزوثيوسيانات عند دمجها مع الماء، تساعد الإيزوثيوسيانات في تطهير الجسم من المواد المسببة للسرطان ومنع تطور الورم.

2. يعالج مرض السكريتحفز خصائص الفجل القوية المضادة للسكري الاستجابة المناعية وتعزز امتصاص الجلوكوز وتنظم مستويات السكر في الدم. Adiponectin هو هرمون مسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم. يحتوي الفجل على مركبات نشطة بيولوجيًا تنظم الأديبونكتين وتلعب دورًا حيويًا في التحكم في توازن الجلوكوز.

3. مفيد للجهاز الهضمي

يقدم الفجل مزيجًا من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، وهو أمر رائع لجهازك الهضمى. تساعد الألياف في منع الإمساك عن طريق المساعدة في نقل الفضلات عبر الأمعاء.

4. يخفض ضغط الدم يعتبر الفجل مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم ، مما يساعد على تنظيم مستويات ضغط الدم والحفاظ على عمل القلب بشكل صحيح. تحتوي على مركبات تسمى الأنثوسيانين التي تساعد على تحسين الدورة الدموية وخفض ضغط الدم .