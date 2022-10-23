مع تقلبات الطقس إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد.. تناول هذه المشروبات والأطعمة

القاهرة - سامية سيد - فى ظل تقلبات الطقس خلال فصل الخريف، يزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وخاصة لدي الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، وأصحاب الأمراض المزمنة، ولذا يجب التعرف علي أفضل الأطعمة والمشروبات التي تحد من الإصابة بنزلات البرد، وذلك وفقا لموقع “WEBMED”.

-الشاي الأخضر

له دور كبير في علاج نزلات البرد، والتخلص من البلغم المتراكم في الصدر، فهو يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة، وتقلل فرص الإصابة وأيضا تساهم في الشفاء.

-أوراق الجوافة

لها خصائص عالية في محاربة العدوي بالفيروسات والعدوي، والسبب أنها تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين سي، ولذا تناولك لها يعمل علي تقوية المناعة، وطرد البلغم، وتطهير الحلق، والحد من الإصابة.

-عسل النحل

له دور في تقوية الجهاز المناعي، والتقليل من أعراض نزلات البرد، والسبب أنه يحتوي علي مركبات مضادة للسعال، ولذا يمكنك تناوله يوميا مع مشروب دافيء تقوم بتحليته به وتحلص علي فوائده.

-الشوربةلها دور كبير في تقوية المناعة، وخاصة إذا كانت شوربة الدجاج، فهي لها دور كبير في تقليل أعراض التهابات الجهز التنفسي العلوي، ولذا يمكنك وضع الخضروات التي تفضلها بهذه الشوربة لإضافة موادها الغذائية لمهمة للجسم.