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شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة لتحسين تركيز الأطفال فى المذاكرة والدراسة والان مع تفاصيل الخبر
يعتبر سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى مصادر كبيرة لأحماض أوميجا 3 الدهنية DHA و EPA ، وكلاهما ضروري لنمو الدماغ السليم وتشغيله.2. البيض
البيض مصدرًا رائعًا للبروتين، لكن صفار البيض يحتوي أيضًا على الكثير من الكولين، الذي يساعد في تكوين الذكريات.
حاول إعطاء طفلك البيض المخفوق والخبز المحمص على العشاء أو في الإفطار.
الحبوب الكاملة هي مصدر كبير للجلوكوز الذي يحتاجه الدماغ بشكل منتظم تساعد الألياف في التحكم في امتصاص الجسم للجلوكوز.
فيتامينات ب، التي تدعم الجهاز العصبي الصحي ، توجد أيضًا في الحبوب الكاملة.
يعد الشوفان أحد أكثر الحبوب شيوعًا للأطفال، وهو أيضًا "حبوب مغذية جدًا للدماغ". يحتاج الأطفال إلى غذاء الدماغ أو الطاقة في الصباح ، والتي يوفرها الشوفان بكثرة.
يحافظ المحتوى العالي من الألياف في الشوفان على تغذية دماغ الطفل طوال اليوم الدراسي الشوفان مصدر رائع للبوتاسيوم والزنك وفيتامين هـ وفيتامينات ب والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد أجسامنا وعقولنا على العمل بأفضل حالاتها.6. التوت
التوت الأزرق، والكريز ، والفراولة ، بشكل عام ، كلما كان اللون أكثر حيوية ، زاد عدد العناصر الغذائية التي يحتوي عليها.
يحتوي التوت على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة ، وخاصة فيتامين سي ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.
تحتوي على ثروة من الفيتامينات والمعادن إلى جانب الطاقة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف.
أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي تحافظ على خلايا دماغية صحية وقوية هي الخضروات ذات الألوان العميقة والغنية ، مثل الطماطم والبطاطا الحلوة واليقطين والجزر والسبانخ.
تتناسب الطماطم الصغيرة والجزر الصغير جيدًا مع صناديق اللانش بوكس، هناك طريقة أخرى تتمثل في تضمين الخضار المفرومة المختلفة في الحساء وصلصات السباجيتي.9. منتجات الألبانمنتجات الألبان غنية بالبروتينات وفيتامينات ب الضرورية لنمو خلايا الدماغ والناقلات العصبية والإنزيمات، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الحليب والزبادي على المزيد من العناصر الغذائية من حيث البروتين والكربوهيدرات ، مصدر الطاقة المفضل للدماغ.