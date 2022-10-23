شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أطعمة لتحسين تركيز الأطفال فى المذاكرة والدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن تسريع نمو دماغ الطفل من خلال العديد من الأطعمة، والتي قد تعزز أيضًا الإدراك والذاكرة والتركيز، والدماغ أول يمتص العناصر الغذائية من الطعام الذي نتناوله، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي تعزز صحة الدماغ وتساعد على تحسين تركيز الأطفال في الدراسة والمذاكرة، بحسب موقع "Health". 9 أطعمة لتحسين تركيز الأطفال في المذاكرة والدراسة 1. سمك السلمون يعتبر سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى مصادر كبيرة لأحماض أوميجا 3 الدهنية DHA و EPA ، وكلاهما ضروري لنمو الدماغ السليم وتشغيله. 2. البيض 2. البيض البيض مصدرًا رائعًا للبروتين، لكن صفار البيض يحتوي أيضًا على الكثير من الكولين، الذي يساعد في تكوين الذكريات. حاول إعطاء طفلك البيض المخفوق والخبز المحمص على العشاء أو في الإفطار.

3. زبدة الفول السودانيبالإضافة إلى الثيامين، الذي يساعد الدماغ والجهاز العصبي على استخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة ، يعتبر الفول السوداني وزبدة الفول السوداني مصدرًا جيدًا لفيتامين E ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحافظ على أغشية الخلايا العصبية. 4. الحبوب الكاملة الحبوب الكاملة هي مصدر كبير للجلوكوز الذي يحتاجه الدماغ بشكل منتظم تساعد الألياف في التحكم في امتصاص الجسم للجلوكوز. فيتامينات ب، التي تدعم الجهاز العصبي الصحي ، توجد أيضًا في الحبوب الكاملة.

5. الشوفان يعد الشوفان أحد أكثر الحبوب شيوعًا للأطفال، وهو أيضًا "حبوب مغذية جدًا للدماغ". يحتاج الأطفال إلى غذاء الدماغ أو الطاقة في الصباح ، والتي يوفرها الشوفان بكثرة. يحافظ المحتوى العالي من الألياف في الشوفان على تغذية دماغ الطفل طوال اليوم الدراسي الشوفان مصدر رائع للبوتاسيوم والزنك وفيتامين هـ وفيتامينات ب والعناصر الغذائية الأخرى التي تساعد أجسامنا وعقولنا على العمل بأفضل حالاتها. 6. التوت 6. التوت التوت الأزرق، والكريز ، والفراولة ، بشكل عام ، كلما كان اللون أكثر حيوية ، زاد عدد العناصر الغذائية التي يحتوي عليها. يحتوي التوت على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة ، وخاصة فيتامين سي ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

7. الفول والبقوليات تحتوي على ثروة من الفيتامينات والمعادن إلى جانب الطاقة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف.