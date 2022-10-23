شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على لياقة بدنية عالية تناول هذه الأطعمة.. أبرزها التوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للحصول على لياقة بدنية عالية وجسم مشدود ورشيق، هل تعلم أنه يتوجب عليك اتباع نظام غذائي صحي، ويحتوي علي بعض الأطعمة التي من دورها القيام بالفعل في امدادك وحصولك علي اللياقة البدنية.

نعم، هذا ما أكده التقرير المنشور عبر موقع “HEALTHLINE “، والذي أكد أن الحصول علي لياقة بدنية ليس فقط بالاكتفاء بممارسة التمارين الرياضية بل يحتاج الشخص أيضًا إلى اتباع نظام غذائي صحي.

وقدم التقرير، العديد من الأطعمة التي من دورها بالفعل القيام بامداد أو حصول الجسم علي لياقة بدنية عالية، ومنها:

-تناول الحبوب الكاملة:كالشوفان، والقمح، فهي أطعمة مهمة للجسم، وتساهم بشكل كبير في زيادة ليقاته البدنية، كما أنك يمكنك تناول الفواكه الازجة بجوارها، والهدف من هذا تعزيز القيمة الغذائية، وأيضا الحصول علي فوائدها الكثيرة. - التوت :يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وأيضا العديد من الفيتامينات المهمة للجسم، كما أن تناولك له يساهم بشكل كبير في الاستشفاء العضلي، وتقليل الشعور بألم الجسم، ولذا تناولك له يمد الجسم باللياقة البدنية بطريقة ملحوظة. -تناول البروتين:وخاصة الدجاج المشوي، فهو من أكثر الأطعمة التي لها دور في زيادة اللياقة البدنية، ويساهم بشكل كبير في تقوية المناعة، وبناء عضلات الجسم بطريقة ملحوظة، وتقويتها، فهي من الأغذية التي تحتوي علي البروتين العالي، ومنخفض الدهون. -السوائل:وخاصة الماء، لها دور كبير في زيادة لياقة الجسم، فتناولك لها يمد الجسم بالسوائل والأملاح، والمعادن التي يحتاجها الجسم، ويفقدها خلال التمرين، كما أنها تجنبك الشعور بالتشنجات وتحد من إصابتك بالجفاف.