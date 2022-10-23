شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى.. أبرزها الثوم والكرنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانخفاض التدريجي في وظائف الكلى هو سمة من سمات مرض الكلى المزمن، المعروف باسم الفشل الكلوي المزمن، تتم إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الدم عن طريق الكلى ثم تمر عبر البول، قد تتراكم الفضلات، وخاصة نفايات الطعام، في الدم عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح نتيجة لذلك، يجب على أولئك الذين يعانون من أمراض الكلى الالتزام بنظام غذائي معين، وإليك الأطعمة التي تم ربطها بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وفقا لما نشره موقع " doctor".

6 أطعمة تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة 1. الثوميخفض الثوم نسبة الكوليسترول ويهدئ الالتهابات ويحتوي على صفات مضادة للبكتيريا تساعد على منع التراكم على الأسنان، يمكن إضافة الثوم بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الوصفات اللذيذة سواء اشتريته نيئًا أو في وعاء أو مقطعًا أو مسحوقًا.

2. الفراولة

الأنثوسيانين والإيلاجيتانين، وهما نوعان مختلفان من الفينولات ، وفيرة في الفراولة ينتج اللون الأحمر للفراولة عن طريق الأنثوسيانين ، وهي مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على حماية هياكل الخلايا الجسدية وتوقف الضرر التأكسدي، تعتبر الفراولة مصدرًا رائعًا للألياف وفيتامين ج والمنغنيز والمغذيات الدقيقة الأخرى. بالإضافة إلى وجود خصائص مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ، يمكن أن توفر حماية للقلب.

3. التفاح

قد يخفض التفاح نسبة الكوليسترول ، ويقلل من الإمساك ، ويقي من أمراض القلب ، ويقلل من فرص الإصابة بالسرطان، مما يجعلها مفيدة لصحتنا العامة، يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف والمكونات المضادة للالتهابات .

4. الكرنب

يعتبر الكرنب، وهو عبارة عن أوراق خضراء مورقة ، جزءًا من عائلة الخضروات الصليبية. إنه مليء بالمواد الكيميائية النباتية ، والمواد الكيميائية الموجودة في الفاكهة أو الخضار التي تشتت الجذور الحرة قبل أن تتسبب في ضرر، يعد مصدرًا ممتازًا للألياف والفيتامينات K و C و B6 ، بالإضافة إلى فيتامينات B B6 وحمض الفوليك. إنها إضافة غير مكلفة إلى نظام الكلى الغذائي لأنها منخفضة في البوتاسيوم والتكلفة.

5. البصل

إن مركبات الكبريت الموجودة في البصل، وهي أحد أفراد عائلة Allium ومكون أساسي في العديد من الوجبات المطبوخة ، هي التي تمنحهم رائحة قوية علاوة على ذلك، يحتوي البصل على الكثير من مركبات الفلافونويد ، بما في ذلك كيرسيتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوقاية من مجموعة متنوعة من الأمراض، يعتبر البصل مصدرًا عاليًا للكروم، وهو معدن يساعد في استقلاب الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم.

6. الفلفل الأحمر

يعتبر الفلفل الأحمر ممتازًا لنظام غذائي للكلى لعدد من الأسباب ، أحدها انخفاض محتواه من البوتاسيوم وطعمه الرائع. بالإضافة إلى كونها لذيذة ، تعد هذه الخضار مصدرًا رائعًا للألياف والفيتامينات B6 و C و A لأنها تحتوي على مادة الليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على منع بعض أنواع السرطان ، يعتبر الفلفل الأحمر صحيًا لك.